热血“苏超”开战！京东3C爆款装备助力全场景花式观赛

【天极网数码频道】近期，2025年江苏省城市足球联赛(以下简称“苏超”)激战正酣，线下，各城市主场座无虚席，呐喊声震耳欲聋;线上，直播热度持续飙升，球迷们跨越地域界限，共同沉浸在这场足球盛宴之中。作为苏超官方战略合作伙伴，京东深谙球迷观赛需求，围绕众多观赛场景，为球迷精心带来爆款3C观赛好物，叠加国补及多重优惠好礼，让球迷们以超划算的价格，共享这场赛事盛宴!

现场狂欢轻装上阵，3C神奇燃爆观赛体验

现场观赛无疑是铁血球迷心中的“白月光”，然而，体验难免会因环境限制而受到干扰。如何在大型场馆中清晰观赏球员们奔跑、传球、射门的精彩动作，不被自身座位限制？此时一款高清高倍的望远镜就成了观赛必备。京东3C精选得力500mm长焦距天文望远镜为观众助力，透过它，球员们每一次细腻的技术动作都能尽收眼底。置身于2025盛夏的江苏场馆，伴随比赛进入白热化，现场观众的“耐热力”无疑面临艰巨“烤验”。小巧便携的USB风扇，如REMAX睿量挂脖风扇和欧利文挂脖风扇，便成了“清凉救星”，解放双手的同时，让球迷在尽情呐喊时感受阵阵凉风拂面，赶走燥热疲惫，全身心投入这场足球狂欢。

亲临现场观赛，诸多激动人心的精彩时刻要记录和分享。京东带来浩瀚卓越M7 手机云台稳定器，正交三轴防抖，即便因支持球队进球得分激动得双手颤抖，拍摄画面依然能稳如泰山。汉印Z3 拍照打印一体照相机、小米米家口袋照片打印机1S等产品，更可以将精彩瞬间一键出片。而当观众想要第一时间与场外亲朋好友分享这份喜悦，为了防止场馆里网络拥堵严重、设备电量告急等状况“扯后腿”，京东还带来中兴U30 Air 5G免插卡移动随身Wi-Fi、上赞SZ50 5G随身Wi-Fi等产品保证网络流畅;以及强大的续航保障，倍思极客充充电宝，国家3C认证，20000mAh大容量，让球迷看完苏超全场也不用担心电量不足。

场外燃情观赛，随处皆可变身“苏超第二现场”

场外观赛想要身临其境的体验，视听上的沉浸感不可或缺。不论是独自观赛，还是选择与朋友“众乐乐”，硬核设备必不可少。京东3C带来小米激光投影仪3、联想拯救者27英寸2K超清电竞显示器等爆款单品，能将苏超赛场上的每一个细节都清晰呈现，为场外观众打造一个专属的“赛场”，在场外也能直接感受到现场般的热烈氛围，用户选购还可享有国家补贴等超多福利。此外，为满足居家观赛的闲适状态，上京东入手小度添添闺蜜机Pro4K Max版，32英寸的屏幕，既能高质量观赛，又能轻便移动，搭配长续航能力，随时随地开启激情观赛模式。

靠谱的手机、平板设备能轻松解决移动观赛的需求。小米平板7S Pro配备12.5英寸3.2K超清屏，赛事信息一目了然，随时随地都能沉浸在比赛中，现在购买还可享国补立减15%以及6期免息优惠。三星Z Fold7拥有主屏幕8英寸大屏，展开后就像一个小型平板电脑，能为观赏比赛带来更广阔的视野，现在购买256GB还可免费升杯至512GB。在外看比赛时，清晰的音频能帮助球迷更好地沉浸在赛事氛围中。倍思MC1 Pro AI无线蓝牙耳机采用耳夹式设计，佩戴舒适且稳固，定向传音技术，让球迷朋友在公开场合也能放肆听，感受“声临其境”的氛围。

苏超联赛的激战不仅点燃了绿茵场的竞技之火，也以永不言弃的拼搏精神，唤起球迷热血拼搏的精神共鸣。为此，京东此次为心怀足球梦的用户推荐天闻角川出品的日本足球主题热血动漫《蓝色禁区》1-12册。二次元的热血故事与平凡生活中的英雄梦想彼此映照，让每一声呐喊都有了具象的载体，让足球的激情真正成为凝聚人心的精神力量。

即日起，上京东购买苏超观赛好物，解锁更多专属福利。这个夏天，让京东3C数码陪你一起，为苏超呐喊，为热爱加冕，共同见证江苏足球的辉煌时刻!