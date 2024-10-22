华为WATCH Ultimate非凡探索焕新推出“绿野传奇”引领高尔夫智能体验

【天极网数码频道】10月22日，华为在鸿蒙NEXT暨全场景新品发布会上，HUAWEI WATCH Ultimate非凡大师以HUAWEI WATCH Ultimate非凡探索焕新回归，为纵横海洋和驰骋山地带来了家族新成员――“绿野传奇”，支持专业高尔夫球场模式与双向北斗卫星消息，以创新科技和丰富的户外探索场景，陪伴用户一同探索非凡，打造时尚、科技、美学与运动健康相融合的佳作，实现多方位运动健康守护。

新成员“绿野传奇”，追求卓越，尽显雅致

HUAWEI WATCH Ultimate非凡探索焕新发布，带来新成员“绿野传奇”，绿白配色设计灵感源自于自然原野，它标配钛合金表带，并附赠双色编织表带与HNBR高弹性橡胶腕带，尽显不凡品味。绿白双色编织表带采用现代化无梭机一体化编织工艺，精选超过800根纱线精心编织，厚度控制在2.5mm以下，展现非凡编织美学与佩戴舒适度。

“绿野传奇”表圈使用双色纳米微晶陶瓷材质，工艺难度比单色纳米微晶陶瓷表圈更高、更复杂。这次，HUAWEI WATCH Ultimate非凡探索专业高尔夫球场模式，功能全面升级，覆盖全球超过1.5万家高尔夫球场，新增专业高尔夫球场地图、坡度补偿距离、击球距离、智能击球建议、果岭坡度指向、半场计分报告等功能。其中，智能击球建议功能与坡度补偿功能，为用户量身打造下一杆的最佳瞄准落点区域，并智能推荐最合适的球杆选择，精准进攻果岭，为球场精英们带来高阶智能体验。

此外，HUAWEI WATCH Ultimate非凡探索系列户外探险模式新增了探险路线导入与户外全彩离线地图，路线规划更安全、更便利。

HUAWEI WATCH Ultimate非凡探索还拥有“驰骋山地”与“纵横海洋”两个颜色，以尖端科技助你翻山越海，腕间尽享山海魅力，体验非凡。

升级北斗卫星消息，护卫每次探索

HUAWEI WATCH Ultimate首发上市时即支持双向北斗卫星消息特性，本次再升级新增支持北斗卫星消息自定义和快捷求助+体征上报等特性，为户外探险增一份安心。在无地面网络信号覆盖的环境下，手表可独立发送北斗卫星消息，将文字和位置信息向外发出，配合手机畅连App支持多条位置生成轨迹地图。在野外迷路或需要紧急求助时，可使用此功能发送求救信息。

创新科技 重塑智能手表非凡体验

HUAWEI WATCH Ultimate非凡探索以其前沿设计和技术创新，在智能腕表领域引起新风尚。表壳采用超坚固非晶锆合金材质，经真空压铸、注塑、抛光、喷砂、镭雕等30多道工艺精制而成，轻巧耐用、坚固耐磨，彰显其尊贵地位。手表配备 1.5英寸LTPO AMOLED柔性高清圆屏，不仅拥有更广阔的显示区域，还带来通透的视觉享受。其独特三按键设计，采用航空级钛合金TC4材质，既满足了高抗压性，又兼具高耐腐蚀性。此外，全系支持10ATM防水等级、首发上市时也是业界首个能在100米潜水时依然保持音频功能的智能手表。

搭载HarmonyOS 体验更智能

HUAWEI WATCH Ultimate非凡探索搭载HarmonyOS，带来丰富的智能体验。支持UWB无感车钥匙功能，使得智能汽车解闭锁体验更加智能、可靠与流畅。全新的通知摘要功能，让重要信息一目了然。此外，支持疾速无线快充，根据华为实验室测试数据10分钟充电25%，60分钟即可充满，最长使用场景下续航长达14天。手表还支持蓝牙通话，重要来电不错过，让智慧生活触手可及。

华为在智能腕表领域的创新步伐从未停歇，HUAWEI WATCH Ultimate非凡探索不仅在设计美学上达到了新的高度，更在功能与技术上实现了突破性的飞跃。无论是专为高尔夫球场精英打造的专业高尔夫模式，还是支持双向北斗卫星消息，都彰显了华为对于极致科技与极致场景的追求。HUAWEI WATCH Ultimate非凡探索，正以其卓越的品质与创新的技术，助推智能腕表进入新时代。

HUAWEI WATCH Ultimate非凡探索售价为7999元，已在华为商城、各大电商平台、华为授权体验店、华为授权经销商等渠道正式开售。针对HUAWEI WATCH Ultimate非凡探索，您可以随新机搭配购买HUAWEI Care+综合保障服务产品，两年期699元，可提供2次意外保障服务及1年延长保修服务，让您使用更加安心。