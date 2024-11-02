京东11.11 3C配件品类引领消费新趋势 显卡扩展坞成交额同比增长超10倍

【天极网数码频道】今年京东11.11正在火热进行中，京东以“又便宜又好”的购物体验，激发了众多消费者的选购热情。据京东3C配件战报数据显示，截至10月31日24点，户外电源成交额同比增长超100%，轨道插座成交额同比增长超100%，显卡扩展坞成交额同比增长超10倍，支点手机壳成交额同比增长130%，运动相机配件成交额同比提升3倍。京东11.11多项亮眼战绩展现出又便宜又多的潮流配件迎来了爆发式增长，持续引领3C配件消费趋势。

京东11.11期间低价好货、跨店满减等超多大手笔福利，让许多数码爱好者以超划算的价格任性买买买，购买主机搭售配件也成为许多数码爱好者的选择，10月14日至10月31日，黄金购物链路搭售触点引入订单量同比增长超108%;此外，让利消费者的低价好货也引发了消费者疯抢，跨店满300减50、官方立减15%让利商品件数超1300万。

值得一提的是，在为消费者带来又便宜又好的购物体验的同时，京东11.11期间也助力合作伙伴创造出新增量。绿联、公牛、小米以亮眼战绩位列十大品牌榜TOP3;CASETiFY、泰迅、影石、博雅、酷态科等十大品牌迎来成长爆发，增速喜人。

京东11.11期间，3C数码配件主营品类更是全面开花，各种新奇配件好物备受消费者青睐。在带电手配特色品类中，户外电源成交额同比增速超100%，移动电源成交额TOP1品牌由小米拿下，正浩则夺得户外电源成交额TOP1席位，华为在直插充电器品类中斩获TOP1。此外，罗马仕充电宝稳坐成交金额TOP单品第一名宝座，正浩大功率户外电源、华为原装移动电源充电宝紧随其后，挤进成交金额TOP3单品席位。

11.11作为企业低价采购的重要节点之一，办公配件特色品类也迎来爆发式增长。数据显示，采集卡成交额同比增长84%，快充插座成交额同比增长60%，相机电池成交额同比增长30%。从品牌维度来看，公牛成为快充插座特色品类成交额TOP1品牌，绿联斩获采集卡类目成交金额TOP1席位，绿巨能成为相机电池类目成交额TOP1品牌。从单品层面来看，特色品类成交金额TOP单品分别为绿联采集卡CM700、公牛智能数显快充插座、绿巨能索尼相机快充盒。

随着京东11.11期间手机品类持续热销，手机壳、手机饰品等非带电手配特色品类也同样迎来快速增长。数据显示，支点手机壳成交额同比增长130%，手机饰品成交额同比提升180%，充分满足消费者个性化使用需求。在特色品类成交额TOP品牌中，图拉斯的手机壳/保护套为成交额TOP1品牌;闪魔成为手机贴膜成交额TOP1品牌，绿联则位列手机支架成交额TOP1品牌;倍思平板触控ipad电容笔、图拉斯康宁玻璃钢化膜、小米14 Ultra专业影像套装则成为特色品类成交金额TOP3单品。

当直播产业兴起以及拍照、拍VLOG成为不少消费者业余爱好之一，相机滤镜成交额同比提升150%，闪光灯成交额同步提升120%，直播设备同比提升100%;在特色品类成交额TOP品牌中，卡色(Kase)成为滤镜成交金额TOP1品牌，猛玛(MOMA)成为麦克风成交金额TOP1品牌，神牛(Godox)则成为闪光灯/手柄成交金额TOP1品牌;大疆MIC2领夹麦克风、微高黑鹞16L双肩摄影包、绿联1.75米相机三脚架稳坐特色品类成交额TOP3单品席位。

要想提升办公效率，笔记本散热器、鼠标垫等各类电脑配件必须安排。数据显示，显卡扩展坞成交额同比增长10倍。笔记本散热器成交额同比提升82%，电竞鼠标垫成交额同比提升60%;联想摘得笔记本配件成交额TOP1桂冠，绿联喜提扩展坞&硬盘盒品类成交额TOP1席位，显示器支架臂成交额TOP1席位则由北弧一举斩获。飞智BS1笔记本压风散热器、WIKO Hi GT Cube显卡扩展坞、卓威奇亚鼠标垫成最受欢迎TOP单品。

随着11.11进入高潮期，京东将持续以低价好货和贴心服务，为消费者带来又便宜又好的买买买体验，无论你想入手哪款3C配件产品，锁定京东APP下单，用划算价格入手心仪装备吧!