科技赋能文化传承 京东618携品牌以AI 技术还原《离骚》神话世界

【天极网数码频道】端午节之际，京东联合AMD、华硕、惠普、科大讯飞、Intel、联想、微软、ThinkPad、小米等品牌，以AI文生图技术复原《离骚》中描绘的瑰丽世界，让传统文化在数字时代焕发新生。此外，为了让更多人体验AI PC的卓越性能和无限魅力，6月11日至18日每晚8点，京东电脑可抢5折优惠，以旧换新还享至高补贴1800元优惠。

搭载AMD锐龙7 8845H处理器的联想小新Pro 16 AI元启版，带来了超强的性能与工作娱乐体验，性能释放可达约65W，通过AMD Ryzen AI技术加持，AI文生图应用能够更加迅捷流畅。此外，内置的天禧大模型所驱动的个人智能体―联想小天还能基于个人知识库快速查找文件并回答问题，成为消费者的工作、学习、设计好搭档。

华硕a豆14 Air，搭载了全新的AI处理器AMD锐龙7 8845H，再搭配AMD Ryzen Al引擎，能让AI创作软件快到飞起。还内置了基于大语言模型的AI智能助手，聊天陪伴、问题解答、全能写作通通不在话下。AI摄像头，不仅可以实现背景虚化、目光矫正、运动追踪、3DNR视频降噪，还能实现AI语音降噪，让用户在视频时始终保持最佳状态。京东618下单享2年硬件上门服务和3期免息，晒单返京东E卡。

惠普暗影精灵10 SLIM14 AI游戏本，搭载了英特尔酷睿Ultra7 155H处理器，3大AI引擎，释放本地AI超能力，高达上百亿参数大语言模型，不联网也能正常运行，秒间生成AIGC，让创作变得更加简单。其中GeForce RTX 4060 GPU，本地AI算力至高可达686TOPS，可为游戏、创作、日常工作等领域的AI提供强大性能和革新功能2倍显卡性能跃升，修图剪辑、大片秒出。京东618下单享180天只换不修，晒单还有机会赢皇马球衣。

AI 加持下，工作、创作等效率大幅提升，孩子的学习也不例外。科大讯飞AI学习机T20 Pro，搭载星火认知大模型，能够根据孩子的学习习惯和能力，提供个性化精准学习方案。还有 AI 1对1个性化辅导、大咖AI虚拟人、AI作文批改、AI口语外教等功能，全方位辅导孩子学习，提高学习效率。京东下单赠飞利浦学习护眼灯。

搭载Intel高性能酷睿Ultra处理器的华为MateBook 14在AI文生图方面同样优秀，CPU性能提升约23.7%，让图像性能突破瓶颈。同时14.2英寸的OLED屏带来了超高的对比度，再加上2.8K超高清分辨率和120Hz刷新率，《离骚》中的世界将更加清晰地呈现。产品618期间在京东下单可享以旧换新至高补贴1170元。

联想小新Pro14 AI超能本同样搭载了英特尔酷睿Ultra 5 处理器，全新AI专属芯片NPU，支持视频会议美颜、背景虚化等AI应用低功耗运行。还支持高达200亿参数大语言模型，不联网也能正常运行。本地AI，1秒生图，高清生图不超过6秒，想要更精细、更高清的文生图，也只需以秒来计算。京东618下单，赠小新鼠标和笔记本支架，享180天只换不修。

微软Surface Pro第11版配备了骁龙X Elite赋能的强劲NPU，提供出色的AI计算水平，日常工作中需要搜索文档，只需要描述大致信息就能迅速找到。平板、笔记本、台式机等，多功能应用在Surface Pro集成，随心变换，让创意工作尽在掌控。还有AI赋能的Surface 超薄触控笔，让创作更进一步。京东618参与预售赠大礼包，还送一年碎屏保、一年延保。晒单还有耳机、拓展坞、充电宝等礼品相送。

ThinkPad新款ThinkBook 14+ 2024 AI全能本也搭载全新了英特尔酷睿Ultra5 125H 标压处理器，全新NPU AI加速引擎，可为AI应用提供强大硬件支持。锐炫显卡的加持，让创作、游戏和娱乐体验更上一层楼。端午节限时直降500元，京东晒单还送双肩包。

Redmi Book 14 焕新版配备了性能强劲的Intel Core i5 - 12450H处理器、智能会议助手，再搭配上小米妙享生态，不仅可以实现平板、笔记本鼠键共享，还有手机互联、平板互联、跨设备互传等功能，让工作效率进一步提升。京东晒单赢包鼠套装。

AI PC让工作、学习更加高效，让创意灵感源源不断，也让原本存在于人们想象中的世界得到真实呈现。如果你也想感受AI PC 带来的颠覆性体验，就来京东入手又好又便宜的AI PC吧。