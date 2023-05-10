尼康发布全画幅微单数码相机Z 8，凝聚旗舰微单Z 9功能和性能于轻巧机身中

尼康公司宣布推出全画幅/尼康FX格式微单数码相机Z 8。

Z 8将尼康旗舰相机Z 9的高级功能和性能浓缩在紧凑轻巧的机身中，同时保持出色的坚固性和可靠性。Z 8适合在风景、野鸟、飞机、肖像和婚礼等拍摄类型和主题中寻求视觉表达新可能的各类影像创作者。无论是拍摄照片还是视频，Z 8出色的灵活性都支持灵活的摄影工作，提供良好的可操作性，让用户进一步发挥创造力。重要的是，其可靠的性能使用户能够捕捉决定性的瞬间，实现出色的影像渲染。

尼康将在满足用户需求的同时，继续追求光学性能的新维度，旨在进一步扩大影像表现的可能性，为影像文化的发展做出贡献。

主要功能特点

1. 适合多种拍摄场景的舒适操作性

Z 8先进功能和性能融入了紧凑的相机机身中，其机身比旗舰级Z 9的机身小约30%。小巧的机身经过精心设计，保持了易于握持的抓握感和舒适的操作性。即使安装了长焦镜头，也能在各种拍摄场景中实现灵活且稳定的拍摄工作。此外无论从高角度或低角度、水平或竖直拍摄时，4轴可翻折显示屏均提供出色的可操作性。

对于视频录制，Z 8可以在相机内录制12位RAW和10位Apple ProRes 422 HQ视频，让用户可以构建无需外录设备的小型视频录制系统。拍摄设备的灵活组合，可适应各种拍摄风格，简化了操作。通过安装了MC-N10遥控手柄(另购)，单人摄像师能更好地控制他们操作摄像机的方式――这在以前是他们一个人很难做到的。此外，Z 8与种类丰富的尼康配件以及第三方品牌配件具有高度的兼容性，用户可以像使用摄像机一样舒适地操作使用 Z 8。

*根据不同的国家或地区，可购买的第三方配件可能有所不同。

2. 能可靠捕捉决定性瞬间

Z 8可以录制长达约125分钟的4K UHD/60p*1和约90分钟的8K UHD/30p*2视频，这对于需要延长记录时间的多种拍摄情况来说是一个很大的优势，例如纪录片或婚礼拍摄。在照片和视频拍摄中提供了与Z 9相同的9种类型侦测对象，同时还具有新的“飞机侦测模式”。借助这种新的主体侦测模式，您在拍摄飞机时拥有更强大的侦测和跟踪性能――无论是近距离还是远距离、在低光照下，还是在复杂的背景中。此外，该相机实现了与Z 9相当的高速、高精度自动对焦性能，并且还可以检测低至-9 EV*3的低光照被摄体。这些功能通过分别控制实时取景图像和自动对焦图像的曝光，支持改善昏暗环境中被摄体的自动对焦，以及支持在逆光情况下对被摄体的有效对焦。

对于照片拍摄，Z 8具有“预拍功能”*4，可以在完全按下快门释放按钮前一秒内拍摄图像。例如，在拍摄野鸟时，只需半按按钮即可捕捉到鸟儿突然起飞的一瞬间――即使用户在鸟儿起飞后才完全按下快门释放按钮。

*1 H.265 8 位 (MOV)，[扩展过采样]：[关]，[自动温度断路]：[标准]，25°C，使用尼康 MC-CF660G 存储卡和外部电源。

*2 H.265 8 位 (MOV)，[自动温度断路]：[高]，25°C，使用尼康 MC-CF660G 存储卡和外部电源。

*3 静止图像模式，单次自动对焦伺服 (AF-S) 对焦位置中心，ISO 100，使用 f/1.2 镜头，20°C。

*4 预拍功能，只有在“高速画面捕捉”模式下拍摄时才能设置，它可以以约120幅/秒的速度进行连拍。

3.良好的影像渲染能力提升照片和视频拍摄表现力

Z 8支持HEIF格式，在减少文件数据量的同时可记录高品质照片。该文件格式可以通过使用10位的色调层次来表现日出和日落等具有丰富色调的场景，以及夜晚花车巡游等主体高亮的场景。此外，通过3000cd/m2的电子取景器和高亮度的900cd/m2显示屏，在实时取景拍摄HEIF图像或回放图像时，用户能清晰地了解这些图像在HDR (HLG) 兼容显示器上的拍摄效果。

Z 8可以根据拍摄目的或工作流程录制多种格式的视频，包括根据8K超采样获得的高清晰的4K UHD/60p*、50p*和30p视频，让您有机会在大屏幕上欣赏高清视频。此外，拍摄人像时，相机通过调整人像形象功能以及新增的皮肤柔和功能，有助于实现预期的效果。为了尽可能发挥大光圈尼克尔Z镜头的潜力，还可以使用ISO 64 和1/32000秒快门速度的组合。

* 当视频录制菜单中的[扩展过采样]为[开启]、影像区域为[FX]、分辨率/帧速率为3840×2160 60p/50p时可用。请注意，选择[开启]时会增大电池耗电。

4. 其他特点

・ 约4,571万有效像素提供高分辨率，能充分发挥尼克尔Z镜头的良好性能。

・ 实时显示取景器能连续显示拍摄对象的实际运动，不会出现黑屏或跳帧/重复帧。

・ 即使拍摄对象快速或不规则地移动时，3D跟踪也能让目标对象持续保持对焦。

・ 自定义宽区域自动对焦提供20种自动对焦区域选项。

・ 同步VR减震*1实现高达约6档*2的强大减震效果。

・ 提供星光视图和按钮照明等功能，支持昏暗环境下拍摄。

・ 照片回放时的竖向播放以及i菜单的竖向显示有效支持竖拍。

・ 高分辨率变焦*3允许在视频录制过程中以高分辨率进行放大――即使是在使用定焦镜头时。

・ 时间码同步，方便了多台摄像机的视频片段和录音机的音频数据同步时间码，这对视频剪辑*4大有帮助。

・ 能够在低至-10°C的环境下运行，支持寒冷环境下的专业拍摄。

・ 取消机械快门，无需担心拍摄时的快门磨损。

・ 采用双层涂层和传感器保护罩，以保护影像传感器免受灰尘影响。

・ 配备2个USB 接口，一个用于充电/供电，另一个用于通信，允许在供电同时进行通信。

・ 采用镁合金和新型碳纤维复合材料，实现出色的坚固性和可靠性。

・ 1.4.0版“尼康工坊”支持HDR*5显示，可以显示和编辑在HLG色调模式下拍摄的照片。还提供“调整人像形象”的自定义选项和“皮肤柔和”功能。

*1 当与兼容同步VR减震镜头组合使用时。

*2 基于日本相机影像产品工业协会(CIPA)标准。在标准模式下使用尼克尔 Z 70-200mm f/2.8 VR S 的长焦端时。

*3 高分辨率变焦仅适用于以下编码的视频录制：ProRes 422 HQ 10 位 (MOV)、H.265 10 位 (MOV)、H.265 8 位 (MOV) 或 H .264 8 位 (MP4) ― 图像区域设置为 FX (36 x 24)。某些相机功能可能受到限制。

*4 需要专用配件。

*5 有关系统要求，请参阅系统指南说明。

MB-N12电池匣的主要特点

MB-N12电池匣于 2023 年5月10日同时发布，是用于Z 8的电池匣(另购)，可增强竖直拍摄操作的方便性，同时将电池续航时间延长约1.8倍*。通过易于握持的手柄，专注于竖直拍摄变得毫不费力。可在低至-10°C的温度下运行，这意味着您可以像依赖相机一样依赖手柄。MB-N12电池匣还支持热插拔，即使两节电池中的一节被取下，只要另一节电池仍有剩余电量，可继续不间断供电。此外，即使没有安装在相机机身上，它也可以为内部电池充电。所有这些功能都非常适合长时间录制，例如拍摄婚礼或风景延时视频。

*实际续航时间因电池状况、拍摄间隔以及相机菜单中所选选项等因素而异。

・商标和商标名称属于各自品牌所有。

● 市场参考价格：

Z 8机身：RMB27,999元

MB-N12电池匣：RMB2,799元

● 开始销售日期：2023年5月25日