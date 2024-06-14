欧洲杯火热来袭 京东618数码好物助力球迷享受精彩比赛

【天极网数码频道】欧洲杯的战火重燃，球迷们的观赛热情也随之高涨，想要看得更舒服，那就少不了优质的观看设备。为助力球迷们享受精彩的视觉盛宴，京东618精心挑选了丰富优质的数码好物，打开京东搜“数码618”即可享受划算价格并入手心仪的数码爆品，让每一帧欧洲杯赛事都能更加清晰流畅，下面来看看有哪些值得入手的好装备吧!

大屏幕才能看得更爽，如果觉得大屏电视占据的空间太大，那可以考虑大屏投影仪。极米RS 10 4K家用投影仪，采用全新一代三色激光技术，连续光谱更护眼，久看也不累，还搭载了哈曼卡顿2*12W高端大音响，带来影院级的观看体验，京东到手价4999元。Rigal B2家用投影仪，支持光学电动对焦和无感自动梯形矫正，操作便捷，画面无需手动调整也清晰，京东售价299元。Vidda C2S 4K三色激光投影仪，拥有IMAX 7大画质认证，对比度高达1700：1，暗场细节也能清晰看见，还搭载了哈曼JBL专业音响，让客厅也能变成私人影院，京东到手价6399元。坚果投影N1S Pro 4K至臻版投影仪，无损光源不混入任何其他杂光，不含任何有害蓝光，天然护眼，还有动态消散斑技术，让画面更细腻纯净，京东到手价5699元。

想要感受比赛的激情，除了精彩的画面，也少不了激动人心的音乐。哈曼卡顿音乐琉璃四代黑金典藏版，内置360°LED氛围灯，菱形钻石光纹随音乐而动，营造优雅氛围，高低音独立可调，6个中高频扬声器对称等距分布，实现360°空间环绕立体音效，还有大功率下沉式低音炮，带来澎湃动态低频听觉体验，京东到手价2199元。Bose QuietComfort消噪耳机Ultra，三档消噪强度可自由切换，让你在不同环境下都能随心享受音乐，CustomTune耳内音场调校技术可智能分析耳道，根据不同的形状调整声音和消噪技术，完美呈现量耳打造的声音效果，京东到手价2549元。

除了在屏幕前观看，也有球迷打算线下观赛，一台好的相机能帮你留住精彩瞬间。GoPro HERO12运动相机，新增了HDR视频，让视频更加细腻丰富，防抖技术强大升级，让画面稳定性更强，5.3K清晰度、60Hz分辨率带来影院级画面质感，相机还支持全新的纵向模式，京东到手价2498元。索尼ZV-E10L相机，有三档美肤功能，拍摄直出肤色也能自然清透，先进的自动对焦功能让你能随意凹造型，身材小巧轻便，单手也能轻松使用，京东到手价4979元。

低头看手机累了，可以考虑用AR眼镜躺平式看比赛。雷鸟Air 2S智能AR眼镜，采用索尼超微显示屏MicroOLED，视觉效果等同6米201英寸巨幕，并支持连接电脑、平板、手机、Switch、PlayStation等多种设备投屏，让你不再需要低头盯着手机，躺着也能享受欧洲杯比赛，京东到手价2399元。此外，还可试试华为新品WATCH FIT 3智能手表，铝合金表体搭配质感金属表扣，轻松拿捏时尚感，整机厚度薄至9.9毫米，机身轻至26g，戴在腕上轻松不累，还有睡眠监测、运动管理、智慧生活等丰富功能，为你记录观赛期间的心跳，京东到手价949元。

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