探索美景，记录旅途：富士X-H2S，掌握视频创作新高度

【天极网数码频道】随着旅行摄影的兴起，记录旅途美景成为许多摄影爱好者的热衷。而富士X-H2S便是探索、拍摄美景的得力伙伴。这款高速旗舰无反相机融合了高速连拍、机身防抖、4K120P视频等出色特点，助你在旅途中捕捉每一个珍贵的瞬间。

富士X-H2S采用了全新的传感器和处理器，因此相机的成像和处理性能有了明显提升。富士X-H2S在画质、对焦、连拍、防抖和视频方面在相机业内也有非常强的竞争力。

摄影师：Daniel Tengs，1/200，F9，ISO1600

富士X-H2S搭载了2616万像素的全新的搭载原色滤镜的23.5mm x 15.6mm(APS-C)X-Trans CMOS 5 HS传感器设计，并且采用了新的X-Processor 5图像处理器设计。这一套组合既可以在解析力方面拥有较高的实力，同时在画质、处理性能方面也有诸多的好处，可以让用户获得更加优秀的体验性。对于用户来说，富士X-H2S可以提供专业的摄影和视频成像，也可以同时满足专业用户的需求。

富士X-H2S具备全新的对焦系统设计，不仅有增强的智能高速自动对焦能力，同时也支持人脸/人眼识别对焦、并且支持动物以及鸟类的识别对焦，同时对于汽车、摩托车、自行车、飞机、火车等交通工具的识别对焦也不在话下。而在暗光环境下，富士X-H2S也能够支持-7EV的暗光对焦能力。有了如此对焦系统，可以极大程度的提升用户拍摄时的体验性。

富士X-H2S支持最高7档补偿效果的防抖技术，因此对于用户日常手持拍摄来说拥有非常强的辅助作用。在暗光环境下，如果进行手持拍摄，那么富士X-H2S可以帮助用户明显的提升成功率。当然，除了摄影之外，有了如此的防抖能力，用户在手持拍摄视频的时候也可以获得更稳定的画面，甚至还可以实现很多手持运镜的拍摄效果。

富士X-H2S还是一款优秀的视频相机，它可以捕捉专业视频，满足专业视频创作者的需求。相机可拍摄最高6.2K(3:2画幅)30P的Apple ProRes 422 HQ、Apple ProRes 422/LT规格视频。此外，相机还支持6.2K 10bit 4:2:2视频拍摄、4K 10bit 4:2:2 60P视频、4K 120P升格视频拍摄，还拥有F-Log 2曲线，提供14档动态范围。

富士X-H2S本身的操控性表现也很出色，它的按键布局非常合理，顶部具有肩屏设计，便于用户查看当前相机参数状态。除了按键布局，富士X-H2S的翻转触摸屏幕也同样好用，支持水平180度和竖直270度的翻转，可以便于用户大角度取景，同时触摸操作的体验性很好，符合时下年轻用户喜欢的交互方式。

富士X-H2S在拍摄美景和记录旅行中展现了出色的表现，为你带来更多的拍摄乐趣。以其不俗的性能和视频功能，助你开启更丰富多彩的创作之旅。

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样张展示：

摄影师：Kiko Arcas，1/2900，F2.8，ISO1600

摄影师：Ulet Ifansasti，1/2500，F8，ISO640

摄影师：Tadateru Takahashi，1/1600，F9，ISO640