索尼PS5 Pro开发消息传出，或于2024年底发售

【天极网数码频道】之前一直有消息称，索尼将会推出PS5中期改款， 并不会在性能方面有所提升，因此不少网友都认为索尼将不会推出PS5 Pro，而是直接推出PS6。但知名爆料人最新爆料称，他们目前已经确认索尼PS5 Pro正处于紧张开发中，并且暂定于2024年年底正式发售。

这位爆料人此前就曾公开表示PS5 Pro或许不会推出，原因是其并没有获得有关该型号的更多具体情报。如今这位爆料人信誓旦旦地表示索尼正在开发PS5 Pro，想必是已经掌握了足够多具有可信度的情报。值得注意的是，该爆料人此前多次准确爆料索尼PS系列相关的情报，非常靠谱。

从眼下的PS5性能看来，仅支持4K60帧以及所谓的4K120帧和8K分辨率，截止目前，距离PS5发售已经过去两年多，仍未实现8K分辨率。同时虽然PS5支持光线追踪技术，但是游戏要想开启完整的光线追踪功能，游戏帧率仅有30帧，这对于主张次世代的游戏主机而言，这样的帧率显然无法满足玩家需求。

因此PS5 Pro极有可能像PS4 Pro主要升级分辨率那般，主打光追性能提升。PS5 Pro或许能够维持在开启完整光线追踪技术的情况下，保持60帧稳定流畅的游戏画面。但目前PC端想要在4K分辨率下完整体验光线追踪技术，势必需要使用性能最强的显卡，例如RTX 3090系列甚至是最新的RTX 4080级别的显卡，而这对于售价仅有4000元左右的PS5游戏主机而言，难度着实不小。

因此PS5 Pro想要实现4K60帧完整光追性能，极有可能会用到FSR3.0技术，也就是AMD官方游戏帧率提升技术。不过想要在平衡性能与售价的情况下推出升级版的PS5 Pro，索尼依然面临着不小的难题，但面临目前内忧外患的情况下，索尼也只能背水一战了。

有消息称，在索尼State of Play活动结束后，即将到来的PS发布会将是一个“盛大的”活动，将被索尼用于展示/概述“PS5的第二阶段”。据称，届时将有大量第一方游戏露面。其表示，“索尼在隐藏自己真正的好东西，这就是正在发生的事情，他们正在为那场定于E3之前的PlayStation展示活动保留他们的好东西。而它本应该在去年秋天到来，但是他们一直在推迟，因为他们的开发人员还没有准备好。那些开发人员现在已经准备好了，他们应该有一个大型节目来揭晓PS5的第二阶段。”

不过这里所指的第二阶段极有可能是索尼将会推出的中期改款PS5，目前索尼已经开始测试新款的PS5，这款机型并不是像PS4 Pro一样的半代性能升级款，而是结构上的小改款，对于性能升级方面并没有实际帮助。这款新PS5最大的改变是将配备一个可拆卸的光驱，将使用游戏机背面的额外USB-C接口连接到PS5。

据悉，索尼即将于今年推出PS5中期改款的型号，为玩家提供更多选择，同时PS5 Pro将暂定2024年年底发售。除此之外，索尼下一代游戏主机PS6或将在2028年之后现身，这也是为何索尼会选择在2024年推出PS5 Pro的原因之一。