苹果明年将发布OLED版iPad，售价或超过1500美元！

【天极网数码频道】据外媒报道，苹果将在明年发布的OLED版本iPad售价将比目前的iPad高出60%左右，其中iPad Pro 11英寸版本售价约为1500美元，约合人民币10000元左右，12.9英寸版本售价约为1800美元，折合人民币约12500元左右。

此前就曾有外媒报道称，苹果公司可能在2024年在iPad中采用一种“hybrid(混合)”OLED技术，该技术可以在降低生产成本的同时让设备更薄。该技术通过将刚性OLED玻璃基板与柔性OLED薄膜封装相结合，可以使OLED面板比刚性OLED面板更薄，且比柔性OLED面板的生产成本更低，因为它不需要背光层。

目前高端iPad Pro12.9采用的是mini LED屏幕，mini LED实际上是一种新型的背光技术，背光灯珠可以做到更小，虽然比起OLED的单个像素自发光仍有不小的差距，但得益于背光灯珠可以做成多分区且能够单独控制，因此比起LCD有非常大的优势。

得益于背光灯珠数量更多，在亮度方面mini LED拥有与生俱来的天然优势，轻轻松松就能突破1000尼特的高亮度，同时这种高亮度并非只是局部区域，而是全屏亮度。同等规格下的OLED全屏亮起时一般只能维持在几百尼特，其所谓的1000尼特峰值亮度通常是在局部区域亮起的情况下能够短暂维持在该亮度下。

尽管如此，mini LED也并非完美的技术，虽然亮度足够高，但是由于没有OLED面板一样单个子像素发光特性，因此在纯色背景下显示字体仍然有散光等现象出现，并且在对比度方面远达不到OLED般纯净。OLED能够独立控制单个像素点，在纯黑背景下整个像素不发光，能够黑的彻底，黑的纯净。

与mini LED技术相比，苹果计划使用的OLED显示屏将包括一个两层串联结构，其中有两个红、绿、蓝发射层，可增加屏幕的亮度。并且使用低温多晶氧化物(LTPO)薄膜晶体管(TFT混合)、OLED结构(玻璃基板+薄膜包)等多种新工艺，在这种情况下其面板供应价格上涨是无法避免的，不过，当前LG和三星显示器都还在针对iPad所需的OLED面板进行研发，最终面板定价尚不确定。此外OLED显示屏也更省电，这有助于延长电池续航。

根据目前消息来看，LG正在研发适用于iPad Pro 11英寸和12.9英寸的OLED混合技术面板，而三星则是在研发适用于iPad Pro 11英寸型号的OLED混合技术面板。不过在苹果公司最近的一次评估中，LG和三星都没有提供令苹果满意的OLED屏幕性能。但从目前的趋势来看，苹果已经开始自研Micro Led，并将在Apple Watch上首发，后续或许会全面替代mini LED和OLED，成为苹果产品线中的主要面板技术。