【天极网数码频道】12月19日至21日，首届香港国际AI艺术节将于香港会议展览中心举行。该艺术节是亚洲首个聚焦人工智能与艺术深度融合的顶级盛会，汇聚全球超过20个国家及地区的顶尖艺术家、科学家与创新力量。作为首届香港国际AI艺术节的官方合作伙伴以及3C数码领域的趋势引领者，京东将在现场沉浸式打造“3C数码趋势潮电体验展”，还将联合呈现艺术家费俊、刘正奎创作的“情绪剧场・山水心境”，探索AI硬件、3D打印等趋势品类与人文艺术交织的未来图景。

在京东联合呈现的“情绪剧场・山水心境”AI艺术展中，观众将步入一个由情感驱动、AI生成的动态艺术现场。这一作品由艺术家费俊与刘正奎联袂创作，巧妙运用人工智能与情感计算技术，实时捕捉并转化观展者的情绪波动，将其演绎为流动的视觉景观。这不仅是一次前沿的艺术呈现，也映射出当下科技与创意融合的重要趋势。

与此同时，在艺术节现场，京东打造的“3C数码趋势潮电体验展”将进一步将这类趋势具象化为可触碰的体验。这不仅是一个产品陈列空间，更是一个让趋势“可感知、可交互”的沉浸式体验场。届时，观众将能近距离接触并体验一系列代表前沿技术方向与消费洞察的趋势产品，例如尚未正式在国内发布的全球首款个人级3D纹理UV打印机――eufyMake E1，作为曾在海外创下“12小时众筹破千万美元”纪录的硬核尖货将在现场超前展出，实时打印艺术家费俊为《情绪剧场》定制的专属浮雕作品;与之同台亮相的还有在海外创下众筹募资额最高纪录的消费级3D打印机――采用独立四头设计的Snapmaker U1，已在京东抢先预售并将于12月25日现货发售。此外，观众还可亲身体验多款年度趋势产品，包括领跑AI眼镜品类的人气之作小米AI眼镜、融合科技与生活美学的BOSE QuietComfort消噪耳机Ultra、支持AI创作场景的联想拯救者Y700四代平板电脑等。这些趋势产品与《情绪剧场3.0》所揭示的技术美学相互呼应，观众在感受艺术感染力的同时，也有机会亲自触摸、体验那些让前沿创意触手可得的3C数码产品，让抽象的“趋势”一词变得真实可感。

此次深度参与香港国际AI艺术节，是京东3C数码在“科技+艺术”跨界融合与趋势引领上的又一次重要实践，将最前沿的技术动态与消费洞察，转化为消费者触手可及的优质产品与体验。艺术节成为了一座桥梁，一边连接着天马行空的技术与艺术创意，另一边则连接着广大用户对美好科技生活的具体期待。通过线下沉浸式体验，京东希望让用户在现场互动中，亲身感知2025年消费电子领域的趋势新风潮，理解前沿技术如何更深度地融入创作、娱乐与日常生活。

更为重要的是，本次艺术节也正式开启了京东3C数码年度重磅IP――“京东3C数码2025年终趋势盛典”的序章。基于海量消费数据与专业洞察，京东将发布《2025年3C数码趋势品类白皮书》，并同步揭晓“年度趋势大赏”获奖榜单，盘点与表彰那些真正定义未来、引领市场的品牌与产品，为消费者提供“按图索骥”的潮流消费指南。

可以说，艺术节现场的沉浸式体验，正是京东3C数码年终趋势盛典核心内容的一次前瞻性线下剧透。京东邀请广大科技爱好者、艺术从业者及公众亲临香港国际AI艺术节京东展区，在感受AI艺术魅力的同时，抢先一步触摸未来科技的脉搏。现场观众还可在活动期间参与“情绪剧场・山水心境”艺术联名周边的线下专属抽奖。感兴趣的用户也可以关注线上的京东3C数码年终趋势盛典活动，12月19日至25日，京东将同步为用户带来“趋势潮电尖货5折秒杀”与“0元抽AI黑科技”等重磅福利，打开京东APP搜索“趋势潮电”，无法到达艺术节现场的用户也能云端共享趋势潮电热度。