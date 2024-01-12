京东与TP-LINK发起Wi-Fi 7路由器“百万计划” 2024年销售目标破百万台

【天极网数码频道】1月12日，京东与TP-LINK进行了“Wi-Fi 7 百万计划”合作签约，对2024全年Wi-Fi 7路由器在京东的新品发布、销售策略、年度目标等合作层面达成一致，除了TP-LINK 7DR5130(BE5100双频Wi-Fi 7路由器)在京东“先人一步”全球首发现货开售外，今年TP-LINK旗下的Wi-Fi 7路由器新品也将全部在京东同步上线。双方还将携手投入资源推动Wi-Fi 7路由器的市场普及，借助京东的供应链和全渠道优势，以及对3C数码产品的强大推新能力，预期在2024年共同达成Wi-Fi 7路由器百万台的销售目标。

消费电子市场的不断发展催生了多元化的消费需求，而在当前智能化、AI成为发展风向标的时代背景下，作为链接万物的核心：Wi-Fi路由器，自然受到消费者广泛重视。相较于上一代Wi-Fi，新的Wi-Fi 7路由器具备划时代的显著技术优势，采用了MLO多链路聚合技术以及4K QAM高阶调制方式，同时连接2.5GHz和5GHz两个频段，网速更高、网络信号更稳定，同时整体网络速率也提升至120%，可帮助消费者杜绝“网络死角”。京东与TP-LINK共同看好Wi-Fi 7路由器市场发展，本次达成的“Wi-Fi 7 百万计划”合作，旨在降低消费者尝鲜新品的门槛，让消费者在京东能够先人一步，更快入手Wi-Fi 7路由器新品，享受更好的新品服务，共同推动更多消费者感受Wi-Fi 7技术带来的更高速、更稳定、低延迟的网络体验。

在本次合作中，京东与TP-LINK针对全年Wi-Fi 7路由器新品达成了上新合作。针对市场首款5000M速率Wi-Fi 7路由器TP-LINK 7DR5130(BE5100双频Wi-Fi 7路由器)，京东与TP-LINK达成了“先人一步”的全球首发合作，目前已在京东开启预售，并将在1月13日晚8点开启现货发售，京东首发价格直降50元，额外赠送一年延保服务，并提供以旧换新至高补贴300元等服务，让用户在京东可以先人一步尝鲜购买这款开年重磅产品。这款产品不只是市场首款5000M速率Wi-Fi 7路由器，还在5G频段采用了Xtra Range 2.0技术，信号更好;支持双频聚合，采用了MRU等技术，大幅提升抗干扰能力和传输效率，降低网络延迟;还基于电竞场景进行了全场景加速，增强在线游戏的稳定性和流畅度。

除TP-LINK 7DR5130之外，京东也携手TP-LINK同步上线了TP-LINK 7DR6560、TP-LINK 7DR3610、TP-LINK 7DR7280等Wi-Fi 7路由器新品。在双方合作的计划中，TP-LINK在2024年计划面市的所有Wi-Fi 7路由器产品都将在京东同步首发，根据全屋组网、家用NAS设备、电竞游戏、大户型等不同的实用场景，帮助消费者实现全方位的网络体验升级。值得一提的是，TP-LINK全系Wi-Fi 7路由器新品还标配了儿童上网关怀功能，在保证全屋网络速率稳定迅速的基础上，为家长群体解决育儿难题。

基于京东在新品打造和极致服务探索方面的优势能力，在Wi-Fi 7技术上新的背景下，京东和TP-LINK双方也将以用户需求为导向，为京东用户提供新品首发期的价格直降、额外1年延保赠送、以旧换新补贴、以及180天只换不修等专属新品服务，在售前、售中、售后等环节中为用户提供更加全面的Wi-Fi 7新品入手体验。同时，京东也将通过自身渠道优势，在更广泛用户群体中加速Wi-Fi 7技术普及，并围绕TP-LINK全系Wi-Fi 7路由器提供支持，打造“新品即爆品”的增长模式，共同达成TP-LINK Wi-Fi 7路由器2024全年在京东销量破百万台的目标。

TP-LINK 电商业务经理孙宏表示：“这次京东和TP-LINK共同达成的Wi-Fi 7百万计划，不仅能够更快满足消费者对于高质量家庭网络的需求，也将让更多消费者能够认识到Wi-Fi 7技术先进的科技魅力所在。”

“AI时代”即将到来，万物互联的进程不断加快，消费者对Wi-Fi新技术的需求也愈加旺盛。未来，随着TP-LINK Wi-Fi 7路由器新品在京东首发，消费者的网络体验也将持续显著提升，形成效率更高、体验更高、场景更丰富的学习办公新形态。