科大讯飞京东重磅新品日即将开启 来京东先人一步尝鲜S30锦绣前程礼盒

【天极网数码频道】4月24日，科大讯飞携手故宫IP推出了AI学习机S30锦绣前程礼盒，将传统文化与现代科技交融，为学子们带来更独特的学习体验。该款产品目前已在京东先人一步开启预约，并将于4月27日晚8点正式开售，售价4999元，使用国家补贴立省500元，到手价4499元，下单可享12期免息，并赠送错题打印机，可保价至618且限时支持15天免费试用，前500名下单的消费者可获赠100元E卡，晒单返100元E卡，福利丰厚。4月27日晚8点至4月28日，科大讯飞京东重磅新品日即将开启，京东携手科大讯飞带来包括新款IP联名礼盒在内的多款学习机，助力消费者先人一步尝鲜体验新品，打开京东APP搜索“科大讯飞新品日”即可进入活动会场选购，想要下单的消费者不要错过。

京东与科大讯飞一直保持着密切的合作伙伴关系。2023年，双方共同制定了学习机护眼团体标准，推动了学习机行业的规范化和创新发展。2024年，京东率先承接了多个省市的国家补贴活动，科大讯飞学习机第一时间通过京东被纳入国家补贴范围，实现了销量的显著增长。本次，科大讯飞携手京东通过打造IP联名系列学习机产品，以文化赋能科技，满足消费者所需。4月26日至27日，京东携手科大讯飞在北京大兴龙湖天街重磅推出“AI太傅选拔赛”进阶挑战快闪活动，来现场挑战故宫知识，挑战成功有机会抽中讯飞S30锦绣前程礼盒大奖。

科大讯飞AI学习机S30锦绣前程礼盒由科大讯飞与故宫宫廷文化联名设计，传统风格浓郁。礼盒产品包括科大讯飞AI学习机S30、笔记本、便签本、金属书签和中性笔，其中书签造型仿造文物蒜头瓶，礼盒、本子和笔身的花纹设计灵感均取自故宫博物院文物，寓意才德兼备、福慧相生，以传统吉祥纹样祝福学子锦绣前程。学习机不仅是一件学习的工具，也能承载文化传承与创新使命，锦绣前程礼盒可让学子们在使用过程中潜移默化地收获传统文化的滋养，培养出独特的文化自信气质。

科大讯飞AI学习机S30搭载了先进的AI技术，能为学子提供全方位、个性化的学习支持。其AI 1对1精准学功能如同一位私人学习导师，通过分析孩子的题目练习结果诊断出各个学科、各个知识点的掌握情况，并针对性规划学习方案，通过举一反三的推题练习帮助孩子迅速攻克薄弱点，告别盲目刷题实现精准提分。还设有仿真互动实验室，2000+个课内实验可在学习机上安全学练，通过视频课与亲自操作熟练掌握实验步骤。

为进一步满足消费者新品国补换新需求，给予用户更多“抢鲜”权益，京东携手3C数码厂商、运营商及回收企业，发起“京东先人一步加速换新计划”――消费者在京东下单3C数码新品可享国家补贴叠加以旧换新补贴、京补合约等多重补贴福利。同时，在新品服务权益加码的基础上，消费者还可享受“权益随心选”这一全新购新方式，获得更加自由灵活的换机体验。目前，科大讯飞AI学习机S30锦绣前程礼盒已在京东开启预约，想要抢先尝鲜的用户记得锁定京东4月27日晚8点开启的科大讯飞京东重磅新品日。