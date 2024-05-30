京东618即将开启 多款3C数码配件一站即购齐又便宜又好

【天极网数码频道】5月31日晚8点，万众期待的京东618盛宴拉开帷幕!此次618期间，京东数码配件为消费者带来了超多新品爆款，涵盖移动电源、充电器、散热器等众多品类，以及每满300减50、爆款好物限时5折的超值福利，助力消费者一站购齐“又便宜又好”的数码配件产品。

我们日常使用的电子设备种类繁多，接口多样化。为了高效、便捷地连接这些设备，小米67W桌面快充插座Pro应运而生。这款充电器支持67W高速快充，集7种接口于一身，满足日常办公、娱乐生活所需。京东618期间，仅需189元即可入手这款雷总推荐产品。

在家电单品中，轨道插座凭借其独特设计脱颖而出。奥克斯轨道插座凭借8000W大功率负载、50cm黑色轨道搭配3个五孔适配器，成为全屋用电的得力助手。其适配器可随意增减，满足了不同场景的用电需求。京东618期间，这款插座直降140元，到手价仅需169元，是追求实用与美观并存用户的首选。

iPad已成为大众提升生产力、学习效率的利器，而倍思电容笔则是其最佳拍档。笔尖采用POM材质，书写体验流畅自然。同时，它拥有出色的续航能力，20分钟即可充满电，续航长达10小时，是外出办公、学习的得力助手。京东618期间，倍思电容笔到手价119元，31晚8点下单还送同款笔尖，机会难得，不容错过。

音乐是生活的调味品，一支飞利浦K歌麦克风为你打造家庭KTV，随时随地尽情开唱。其专业混响调校功能，结合DSP技术，有效增强人声拾取、防止啸叫。更有KTV、演唱会等多种音效模式，可针对不同场景需要切换任意曲风。京东618期间，这款麦克风5折限量抢购，仅需299元即可将“移动KTV”带回家。

电量焦虑是现代人的普遍问题，罗马仕S10闪充棒拥有10000毫安大容量，配备两个130W快充口，满足多设备、多场景充电需求，是出差、旅游的不二之选。5月31晚8点，罗马仕S10号闪充棒现货到手189元。对于出门懒得带充电线的人来说，酷态科自带线电能块无疑是一个绝佳的选择，20000毫安超大容量和55W MAX疾速快充，为用户带来极致闪充体验，大大节省充电时间。京东618期间，该款产品现货到手价仅需129元，让你告别电量焦虑。

此外，618期间京东数码配件还带来了南孚聚能环4代30粒、绿巨能V10压风式散热器、毕亚兹65W氮化镓套装等实用配件爆品，既有着潮酷的外观也拥有强大的性能，充分满足各位用户的多样化使用需求。活动期间，飞利浦K歌麦克风、松能显示器支架等多款好物限时5折，赶快点开京东APP搜索“一配到底”，解锁更多惊喜好物吧!