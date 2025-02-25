京东全球首发联想拯救者刃9000K AI元启游戏主机 购机送电竞鼠标

【天极网数码频道】2月25日20:00，京东全球抢先发售联想拯救者刃9000K AI元启2025游戏电脑主机，先人一步为消费者带来这款搭载了最新英伟达GeForce RTX 5080显卡、英特尔酷睿Ultra第二代台式机处理器的超高性能旗舰级游戏电脑，首发到手价22499元起。打开京东APP搜索“拯救者刃9000K”即可一键下单抢购，享受12期免息、购机送拯救者电竞鼠标、晒单送拯救者1TB固态硬盘等新品首发权益，部分地区还可享国家补贴20%，到手立省2000元。

联想拯救者刃9000K AI元启2025游戏电脑搭载的处理器可选英特尔酷睿Ultra 7 265K台式机处理器(第二代)或Ultra 9 285K，拥有20核20线程/24核24线程的强大规格，理论单核睿频可达5.5GHz/5.7GHz;搭配32GB DDR5 5600高速双通道内存和2TB PCIe 4.0 SSD，为复杂运算和多任务处理提供了坚实的基础。同时，它还搭载了采用全新Blackwell架构、16GB GDDR7大显存和高达1801 TOPS AI算力的英伟达GeForce RTX 5080显卡，支持实时光线追踪，模拟真实光线路径，能够带来更逼真的游戏画面和流畅的视觉体验。

联想拯救者刃9000K AI元启2025游戏电脑拥有强大的主板，搭载全新 Z890 芯片组，配备14+1+1相高性能供电，支持瞬时320W性能释放，火力全开，轻松应对高负载任务。内存配置方面，拥有4xDDR5 UDIMM插槽，最大可支持192GB，大幅提升数据读写速度与多任务处理能力。针对存储拓展方面，它提供4个M.2插槽，其中1个Gen5 搭配3个Gen4，为未来硬件升级预留充足空间，时刻紧跟科技前沿，同时配备SSD散热装甲，较无马甲SSD温度可低12度;还提供3个PCIe扩展槽，灵活满足多样化拓展需求。另外，它还搭载了2.5Gbps的 Wi-Fi 7无线网卡，高速稳定，带来低延迟、高带宽的网络体验。

对于高性能台式机而言，散热是保证长时间稳定运行的关键。联想拯救者刃9000K AI元启2025游戏电脑配备了360mm规格的CPU一体式水冷散热系统，支持280W散热能力，确保无论多高强度的使用都不会过热;独特的乾坤散热架构，构建了高效的风道设计，确保在高负载运行时也能迅速排出热量，保持硬件低温运行，避免因过热导致的性能下降。

在外观设计方面，联想拯救者刃9000K AI元启2025游戏电脑实现了全面演进、引人注目。其钛晶灰色机身颜色，低调而不失奢华，全新设计的3D Mesh前网，在机身的进风处有带有信仰纹理设计的导风罩，既美观又增强了进风性能;全ARGB的炫彩LOGO和灯效的风扇增添了不少炫酷感，HALO星环设计则带来更绚丽的视觉效果和辨识度。

除了游戏性能，联想拯救者刃9000K AI元启2025游戏电脑在生产力场景的表现同样令人满意。无论是视频编辑、3D渲染、AI训练，还是多任务处理，都能高效地执行。

综合来看，无论是在硬件配置、性能表现，还是外观设计、用户体验等方面，联想拯救者刃9000K AI元启2025游戏电脑都展现出了全球顶尖水平，对于追求极致游戏体验和高性能需求的用户来说，无疑是最好的选择之一。

2月25日20:00至2月26日24:00的“联想京东超级品牌日”期间，联想拯救者刃9000K AI元启2025游戏电脑的到手价为22499元起，部分地区叠加国家补贴能再省2000元，下单即享3年质保以及无限次线上咨询服务，喜欢的用户打开京东APP搜索“拯救者刃9000K”即可一键下单抢购。