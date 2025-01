京东采销携手影视飓风Tim 为用户带来CES 2025前沿科技新体验

【天极网数码频道】世界性科技盛会美国2025年电子消费展(CES 2025)在拉斯维加斯圆满结束,回顾展会亮点,NVIDIA、Intel、AMD相继发布了新款显卡和处理器,诸PC厂商也推出了搭载新一代显卡和处理器的AIPC或游戏笔记本,海量新品集中亮相引发了广大用户的关注。期间,京东采销携手影视飓风 Tim 前往了展会一线,通过与品牌深度对话及亲身体验,全方位展现了CES 2025诸多电脑好物的亮点功能,为消费者带来了一场科技盛宴的“云体验”,让消费者能第一时间掌握前沿科技动态。

作为前沿科技的风向标,今年的CES 2025展会现场,“红绿蓝”PC芯片三巨头再次成为焦点。其中,英伟达旗舰显卡RTX 5090备受关注,其搭载的NVIDIA Blackwell架构、第五代Tensor核心和第四代RT核心以及新一代DLSS4技术,赋予了PC产品更强劲的性能,将游戏体验推向新高度。更令人振奋的是,GeForce RTX 5090 D与GeForce RTX 5080两款显卡将于1月30日22:00在京东发售,届时京东的用户可以第一时间入手。

Intel在CES发布的两款Arrow Lake笔记本CPU,在性能、效率、功耗和平台算力上实现了全面提升。其中,200HX系列为高端游戏和创造内容开发而生,200H系列为高性能轻薄本产品。Intel客户端计算事业部副总裁兼客户端细分市场部总经理冯大为向京东采销表示,将携手京东持续深耕中国市场,把更好的产品带给广大消费者。值得一提的是,Intel新品也将陆续在京东上线,为消费者带来更多选择。

AMD新品处理器锐龙9950X3D、锐龙9900X3D同样备受瞩目,凭借更先进的架构、更多的核心与线程、更高的频率,为游戏玩家与内容创作者带来了前所未有的性能体验。对于新品何时上市的问题,AMD大中华区销售副总裁晁亚新向京东采销表示,AMD一直是京东全球和中国最重要的战略合作伙伴,CES 2025发布的相关新品也会陆续在京东首发上市。

芯片大厂的更新,推动了各大电脑厂商新品的迭代升级。在CES现场,联想带来了联想 YOGA Book 9i 双屏笔记本和ThinkBook Plus Gen 6 Rollable笔记本。联想YOGA Book 9i双屏笔记本以更优秀的屏幕表现,更轻薄的机身以及独特的双屏设计,为用户提供了更多的使用场景和更便捷的操作体验。而ThinkBook Plus Gen 6 Rollable笔记本则搭载了第六代ThinkBook Plus卷轴屏,屏幕尺寸可从传统方形扩展至长方形。联想集团全球品牌传播总监张闯向京东采销表示,ThinkBook Plus Gen 6 Rollable笔记本是全球首款真正可以量产的卷轴屏电脑,该款新品将为消费者带来全新的视觉和使用体验。影视飓风Tim评价道:“联想新款PC产品为消费者提供了一种非常优雅的解决方案,也颠覆了许多人对PC产品的畅想和想象”。京东采销表示,联想的PC产品是真正从用户需求出发,以用户为中心的优质产品。联想笔记本电脑新品将第一时间在京东上线,感兴趣的消费者记得持续关注。

华硕在CES上发布了灵耀14系列和无畏14系列。其中,灵耀14双屏2025笔记本采用双屏设计,让工作和娱乐的切换变得更加无缝,屏幕的色彩和清晰度都达到了专业级别,为用户带来极致的视觉享受,成为设计类、图像类专业工作者及追求高画质体验用户的理想之选。处理器方面,基于Intel全新Arrow Lake架构的酷睿Ultra新品也让华硕PC产品的性能进一步飙升。影视飓风Tim点评道,华硕灵耀14系列双屏笔记本电脑独特的设计方案,为用户提供了一屏工作、一屏生活的新潮方式。目前,华硕相关PC新品已在京东先人一步上线并开启预约通道,京东下单即享3期免息、晒单返100元E卡等实在福利。

此外,ROG、微星科技、机革等知名品牌也带来了诸多新品笔记本产品。ROG的枪神、魔霸系列、幻X系列等新品笔记本产品,均采用了全新的模具设计,并在散热及屏幕上都做了重点升级,为用户提供了更强大的性能和更舒适的使用体验。微星科技的泰坦18 Ultra AI 龙魂典藏版2025旗舰游戏本和神影系列游戏本,皆拥有革新性的AI功能,将带来更高效的工作效率和更畅快的游戏体验。机革的耀世16 Ultra、苍龙16 Ultra等新品也重磅亮相均采用了新一代模具设计,不仅外观大改,质感、散热和性能等方面均有不同程度提升,还首次加入Mini LED屏幕,为用户提供了颠覆性的使用体验。对于这些新潮的电脑好物,影视飓风Tim也分享了自己的看法,对于男生来说,游戏本其实就是情绪价值。而上述品牌带来的新品,也能基于最前沿的配置和更新潮的外观,为每一个男生乃至每一位电竞爱好者,搭建一个属于自己的游戏空间。

无论是芯片厂商的处理器、显卡新品,还是各大电脑厂商的笔记本、台式机新品,都将在正式发布后陆续在京东上架首发。为了让消费者能够更便捷地选购心仪产品,京东同步上线了CES新品会场,为消费者提供了丰富的选购选项与便捷的购物体验,想要提前入手CES前沿新品的消费者,锁定京东即可先人一步感受科技带来的全新体验,开启智能生活新篇章。