女神节为她定格美丽的瞬间

【天极网数码频道】女神节马上要到了，无论是恋人、爱人还是亲人，都值得我们用心去关爱她们。无论以何种身份，拿起相机在特殊的节日，定格她们美丽的瞬间。相机方面的话推荐富士X-H2S，这款是一款性能均衡，造型出众的产品，非常适合随身携带进行拍摄创作。

既然想要实现抓拍，那对焦性能势必不能弱，X-H2S有着非常强大的对焦性能，无论你的摄影水平如何，只要打开拍摄对焦检测功能后，相机便可自动对人物或其他可选主体对象进跟踪对焦。在实际体验中，X-H2S能够实现40张/秒的无间断连拍，并且由图像显示器单独控制传感器相位检测像素，大幅提升每帧的精度和准度。

同时富士X-H2S有着非常出色的图像性能，造型也十分符合主流的审美。性能方面，这款产品搭载了第五代X-Trans CMOS 5 HS传感器和X-Processor 5处理器，拥有2616万像素其构造能有效提升图片的处理速度。硬件的提升对于用户的使用体验有很大的提升。

除了照片外，视频现在也越来越被大家重视。富士X-H2S支持开启6.2K/30P 4:2:2 10bit视频，还支持4K/120P高速视频。当使用4K/60P格式拍摄视频时，录制时间最长可达240分钟。不管你是普通用户还是专业用户，都能用这款相机拍出满意的画面。

想要给她记录的精彩瞬间，就赶快入手这款X-H2S吧。小编非常推荐购买配有强劲性能的CFexpress Type B卡的套装，该套装能够全面的激发X-H2S的潜能，让相机在连拍和视频方面都能有非常出色的表现。

机身+高速卡套装：https://item.jd.com/100026110593.html

富士还在近期为X-H2S提供了最新3.01固件升级，包括对焦性能等全方位提升

固件升级网址：

https://www.fujifilm.com.cn/cn/zh-hans/consumer/support/digitalcameras/X-H2S

样张欣赏：

摄影师：John Stambaugh，1/125，F2.8，ISO800

摄影师：Kiko Arcas，1/160，F8，ISO3200