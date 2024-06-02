京东618开门红28小时战报：6TB及以上大容量硬盘同比增长7倍

【天极网数码频道】5月31日晚8点京东618正式开启，28小时显卡、显示器、固态硬盘等DIY全品类产品销售再创新高，实现突破。对于数码爱好者而言，亲手打造一台符合自己具体需求的电脑无疑是一件极富乐趣和挑战性的事情。从精心挑选显卡、CPU，到选择适合的硬盘和处理器，再到最后的组装和装机成功，每一步都充满了期待和成就感。而京东618购正是入手整套攒机装备的绝佳时机。

数据显示，京东618开门红28小时期间，OLED显示器成交额同比增长超100%，240Hz及以上高刷显示器销量增长3倍，DDR5主板成交额同比增长100%。上述数据表明，画质更好、刷新率更高的显示器成为了许多消费者换新显示器产品的首选。除显示器和主板外，内存、硬盘、机箱、电源、散热也是消费者DIY电脑的必备选项。战报数据显示，DDR5内存成交额同比增长150%，6TB及以上大容量硬盘同比增长7倍，全景海景房机箱销量同比增长7倍，ATX3.0/3.1电源销量同比增长超4倍，屏显风冷销量同比增长4倍。由此可见，更大的电脑存储空间、更炫酷的机箱、更先进的散热设备也是许多DIY玩家的新追求。

除新潮的DIY产品外，今年京东618上门装机服务覆盖用户达2万+，为更多DIY玩家提供了优质服务，让消费者能够享受更加便捷省心的电脑组件产品购买体验。不仅是上门装机，这个京东618还搭建了DIY行业首个上门装机直播账号，开门红28小时期间观看用户数达100万+，人均停留时长高于行业25%，从好产品到好内容，正有越来越多的消费者将京东作为入手电脑组件产品的首选渠道。

好产品、好价格、好服务，又便宜又好的京东618也将为消费者持续带来更多电脑组件新品爆品，消费者不仅能先人一步下单，更有海量实在权益让这个618省钱又省心。