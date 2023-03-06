女神节送上一份与众不同的心意礼物

【天极网数码频道】马上就到38女神节了，准备好送什么礼物给她了嘛？相比于价值高昂的礼物，其实蕴含心意的礼物更能让人喜爱。比如为她多拍点好看的照片，或者是充满回忆有意义的照片，都是非常不错的选择。今天小编就给大家推荐一款颜值在线，画质优秀的数码相机――富士X-H2。

选择富士X-H2看中的就是它强劲的性能，这款相机搭载了一枚像素是上代机型约1.5倍的X-TRANS CMOS 5 HR传感器，传感器拥有4000+万的像素，在日常拍摄中可以拍出非常精细的画面内容，此外X-Processor 5全新高速处理器确保了它在日常当中使用的流程程度。

值得一提的是X-Processor 5处理器的加入，让自动对焦性能也得到改进。相机通过深度学习技术的AI智能对象检测AF，可自动检测和追踪多种类型的拍摄对象，包括动物、鸟类、车辆、摩托车、自行车、飞机和火车，以及人脸和人眼，让拍摄者更加专注于创作。如此高速的对焦性能，让女神的一颦一笑都能被随时记录下来。

如果对于视频拍摄也有需求的话，X-H2的视频拍摄功能一定能帮到你，它支持以4:2:2 10-bit色彩进行8K/30P视频的拍摄。实际拍摄中能感受到它非常不错的性能，可以支持最长160分钟的8K/30P视频工作时间，能在后期空间中给到非常出色的表现。

并且，X-H2还支持F-Log2，可捕获超过13档的动态范围，为后期制作空间提供更大发挥空间。

综合来看，富士X-H2是非常不错的选择，入手后记得给重要的她留下更多有意义、有价值的回忆哦。

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近期富士还为X-H2提供了新的固件升级，想到到手后也别忘了同步升级，获得更多性能提升。

X-H2 Ver 1.21固件：

https://www.fujifilm.com.cn/cn/zh-hans/consumer/support/digitalcameras/X-H2

样片鉴赏：

摄影师：Dong Ran，1/200，F8，ISO160

摄影师：Dong Ran，1/200，F7.1，ISO160

摄影师：Supalerk Narubetkraisee，30s，F1.4，ISO1600