【天极网数码频道】3月23日消息，无人机行业龙头深圳市大疆创新科技有限公司在广东省深圳市中级人民法院正式起诉影石创新，涉及6项专利权属纠纷，法院已正式立案。

大疆作为无人机行业龙头，在飞行控制、感知避障等领域的全球专利申请量超5000件，构建了坚实的知识产权壁垒。影石从影像设备跨界至无人机领域，却因专利问题陷入纠纷。

据《经济参考报》报道，大疆指控影石创新申请的涉案专利主要集中在无人机飞行控制、结构设计、影像处理等关键技术领域。大疆指出，涉案专利系其前员工离职后一年内作出的发明创造，且与这些员工在大疆任职时的工作任务密切相关。特别是在涉及无人机飞行控制和结构设计的两件专利中，影石在中国申请文本中“请求不公布姓名”的发明人，在国际专利申请中却列明了真实姓名，这些人正是大疆前核心研发人员，曾深度参与大疆无人机重点项目的技术开发。

此案揭示了跨界创新中的专利风险。在技术密集型领域，专利是具有强制执行力的法律边界，忽视或侥幸心理可能导致严重后果。事后侵权的代价远高于事前合规成本，因此，跨界者必须将专利分析作为产品上市前的必要环节。

同时，此案也凸显了建立健全专利保护与司法环境的重要性。强有力的司法实践能清晰界定侵权边界，保障创新者利益。此外，统一前瞻的技术标准与监管框架也是关键，能减少企业合规成本，引导企业聚焦技术创新。

大疆起诉影石侵权案，为科技企业跨界创新提供了深刻启示：尊重现有技术积累，并将合规思维深度植入创新流程，是科技企业开拓新赛道的首要前提;而真正的创新远航，始于对知识产权规则的敬畏与完备合规体系的同步构建。