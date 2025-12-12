【天极网数码频道】随着期末考试季临近，不少家长都曾遇到这样的困扰：深夜孩子复习资料急需打印，却找不到还在营业的打印店。即日起至12月31日，京东启动“暖冬便民打印计划”，在全国超百个城市为用户提供便捷打印支持。目前该活动已覆盖河北、河南、广东等多个地区，打开京东APP搜索“便民打印计划”即可查看附近京东之家活动门店清单，享受免费打印服务的同时，还有以旧换新至高补贴150元等优惠助消费者入手超值打印装备。

随着京东“暖冬便民打印计划”的推行，遍布家门口的京东之家门店成了家长随时应急的“深夜打印站”，悄然改变着费时费力的打印难题。在河北邯郸馆陶县新华街的京东手机数码店，一位父亲打印完孩子期末复习卷后说：“以前怕临时要用总要囤一堆资料，现在有需要随时来门店打，方便多了”。除了应对临时作业，也有家长将京东之家作为学习资料“补给站”，在河南京东手机数码盛弘城店，一位妈妈每隔几天就会来打印一些课外拓展题或单元知识总结，她表示：“主要是近，打印的过程也简单，门店里的新型打印机用手机一点就行，不需要折腾安装驱动或连接。”

更有不少家长在体验免费打印的同时，也会顺便了解店内的打印机。在京东电脑数码广东湛江徐闻德新路店，一位在门店体验打印服务的家长得知以旧换新的补贴政策后表示：“家里那台老机器总是卡纸，正好趁这次有补贴，换台新的放家里，平时自己打也更省心。”

值得一提的是，京东在超百个县市的京东之家门店铺设了得力和爱普生的新款打印机，让用户通过亲身体验，真切感受到现代打印的便捷与灵活。无论是老师临时发布的练习题，还是孩子“灵机一动”想制作的手工作业，都能通过手机随时发送、即时印出，真正做到了“想一出，打一出”。此外，打印效果同样令人满意――不仅文字清晰，就连复杂的知识导图也能层次分明地呈现，如同一名可靠的“家庭教师”，为孩子铺就扎实的学习路径。

为了满足考试季期间旺盛的打印机购买需求，京东同步推出“以旧换新至高补贴150元”的优惠活动，有需求的朋友们打开京东APP搜索“便民打印计划”即可直达活动会场入手新装备，体验“孩子作业随时打，不用半夜跑出门”的便捷性，享受“一张成本几分钱，省心又省钱”的经济效益。

京东“暖冬便民打印计划”正在持续开放中，全国超百个城市的京东之家门店继续为用户提供免费打印服务。除线下免费打印外，线上选购打印机等外设产品亦可享受专属优惠，感兴趣的用户记得锁定“暖冬便民打印计划”会场开启选购哦。