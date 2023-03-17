V社称Steam Deck升级OLED屏幕有困难，正考虑解决方案

【天极网数码频道】作为去年大热的掌机产品，Steam Deck可谓火爆全球。因此，不少玩家都期待V社能够推出中代改款版本，就像Switch一样升级屏幕采用OLED材质。

如今OLED屏幕越来越多成为消费电子领域的首选，无论是手机还是掌机都会优先选择OLED屏幕，其中原因就是因为OLED材质相比LCD拥有更加艳丽的色彩表现以及更高的对比度。换句话说就是采用OLED材质的屏幕可以暗地下去，也能亮地起来，其像素点自发光的特性能够让纯黑画面呈现出真正的黑色。因此OLED屏幕的观感受到不少玩家的追捧，对此V社也给出了回复。

V社表示：”理解目前Steam Deck使用的技术在屏幕方面存在的局限性，我们也希望它能变得更好，我们正在考虑所有可能的办法。我认为人们想要的是一个‘加强版’，并认为更换OLED 屏很容易。但实际上，屏幕是整个设备的核心。所有东西都围绕着它设计。这么小型化的设备，所有东西都是相互影响的。我认为这比人们想象中要花费更多工作量。你不能只换一个新屏幕就完事，这需要做更多事情才能实现。”

在设计Steam Deck时，V社其实非常重视LCD屏幕的灵活性――特别是让背光能够尽可能地调暗，以便在昏暗的环境下舒适地玩游戏，以及能够改变刷新率来节省电池续航。在OLED屏幕上应该也可以做到这些，但是需要一些特定的配置。

而此前，V社工程师则表示，Steam Deck爆火之后获得了不少玩家的认可，同时也让公司注意到这款产品还存在许多需要改进的地方这款掌机产品具有前瞻性的配置，在未来几年内将不会出现性能过时的情况，而下一代Steam Deck将会着重提升性能。国外媒体认为，V社内部已经确认会开发Steam Deck2，预估会在2026年左右正式推出。

作为V社推出的首款掌机产品Steam Deck，从一个游戏玩家的角度来看，其实并不会觉得它能火。首先是市面上有关Steam游戏的Winodws掌机非常多，受限于其体积以及散热等因素影响，通常价格十分高昂，同等价格下可以购买更加划算且配置更高的笔记本，为了手持这一个优势而要花费大价钱实在不值得。

也是因为这些原因，不少基于Windows的掌机发布之后同样没有获得太多关注，反而因为糟糕的续航加上重量等问题劝退游戏用户。其次，掌机市场如今当仁不让的市场第一非Switch莫属，想要跟Switch形成差异化要面临诸多的考验。

但Steam Deck却意外爆火，其中最主要的原因是，V社并没有使用Windows系统来作为掌机系统，而是在Linux的基础上二次开发了一个Steam OS，在硬件上也跟AMD深度合作定制性能更强的芯片。同时得益于Steam本身就是一个游戏平台，并且自己出力优化第三方游戏，使其能够完美兼容Steam Deck，这样一连串的组合拳打下来，不仅体验和性能上去了，凭着自己的体量和在供应链中的话语权，Steam Deck还做到了低价。

因此，Steam Deck能够有如此热度也就不那么令人意外了。对于这款已经在全球范围内有所声誉的产品而言，玩家希望能够推出中代升级款情有可原，根据V社的说法，想要更换为OLED屏幕所要涉及的问题太多，但目前V社仍在寻求解决方案。同时下一代Steam Deck将不会那么早问世，预估要等到2026年了。