“先人一步”来京东买微星首款DP2.1显示器 下单晒图返500E卡

【天极网数码频道】12月26日，微星首款DP2.1游戏电竞显示器在京东先人一步首发上线，并开启预售。这款全新的MPG 322URX QD-OLED“流光”显示器，配备DP2.1 UHBR20 80Gbps接口，被誉为品牌首款“满速”DP2.1显示器，备受游戏玩家期待。除了为用户带来独家的先人一步“尝鲜”体验，京东还为消费者提供了晒单种草返500E卡的超值福利。登录京东APP搜索“MPG 322URX QD-OLED”，即可第一时间把这款超高性能的显示器带回家。

作为一款专为高性能显卡和沉浸式游戏体验打造的旗舰产品，微星DP2.1游戏电竞显示器搭载了31.5英寸的平面QD-OLED面板，采用第三代三星量子点自发光技术，通过高纯度的蓝色光源激发量子点纳米涂层。子像素排列可提供更清晰的图像、更精细的细节，以及更清晰的文本，相比传统技术的白色光源，能实现更纯净宽广的色彩表现。显示器色域覆盖99%DCI-P3、98% Adobe RGB和138%SRGB，10bits面板支持10.7亿色彩，色彩过渡自然。178°宽广可视角度，适合从各个方位观看，再加上31.5英寸的4K巨幕，真实色彩清晰呈现。

它搭载DP2.1 UHBR20接口，提高了显示器的稳定性、质量以及与未来硬件的兼容性。不仅如此，这款显示器将单通道带宽从8.1Gbps提高到20Gbps，并实现了80Gbps的总带宽，是DP1.4版本的2.5倍，让玩家拥有更流畅的体验。微星DP2.1游戏电竞显示器还满足了高分辨率下高刷新率的需求，无需DSC即可直接支持240Hz的4K分辨率，并支持DSR和DLDSR功能。

此外，这款显示器GtG响应时间仅为0.03ms，拥有VESA ClearMR 13000认证，保证游戏竞技的流畅性和清晰的动态画面。支持G-SYNC COMPATIBLE，开启后可有效防止画面撕裂。显示器搭载石墨烯散热系统，支持微星 OLED Care 2.0 多重抗“烧屏”功能。在外观设计上，这款显示器也独具匠心，最低4.7mm的超薄显示面板更轻盈，背部龙纹图腾凸显国潮回溯，单独全向遥感按钮设计更具操控感，体现出微星对显示器功能品质的极致追求。同时，微星的护眼科技，通过莱茵硬件低蓝光认证，搭配无闪烁背光调节技术(DC控光)，可以有效保护视力。

随着电竞和居家办公的普及，用户对高对比度、广色域和快速响应的高端显示器需求增加。OLED显示器正是基于这一需求背景受到了消费者的广泛青睐，但OLED显示器的价格门槛以及技术问题仍然是OLED显示器市场持续发展的一大阻碍。京东采销持续携手OLED显示器品牌，以更低的价格和分期免息权益等实际举措，让更多消费者敢于入手，同时也携手品牌带来了30天退换货、2年延保服务，不断打消用户对于OLED显示器技术问题的相关顾虑，让消费者不仅能放心买更能放心用，也让更多品牌愿意将OLED显示器新品拿到京东先人一步首发。

目前，这款显示器在京东的售价为7999元，1月8日前晒单还能返500元E卡。京东PLUS会员下单还能享受立减权益。同时，京东还为用户提供了破损包退换、7天价保、免费上门退换等服务。12月26日锁定京东，先人一步将微星首款DP2.1游戏电竞显示器带回家，各位电脑硬核玩家和游戏发烧友一定不能错过。