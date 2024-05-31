【天极网数码频道】5月31日晚8点，京东618将正式开启，想换新手机的消费者在京东APP搜索“手机好物”即可进入活动页面，众多爆款手机低价开抢，还可享30天价保、30天意外换新等福利。在购买手机之余，消费者还可以在京东618办理大流量号卡，满足日常流量需求，更能一站式充值视频、音乐等各类APP会员，省钱又省心地搞定一年会员需求。下面来看看有哪些爆款手机、流量号卡及会员充值福利可供选择吧。

三星Galaxy S23可体验Galaxy AI，通过超视觉夜拍系统获得优质照片，8+256GB悠远黑立省2500元，5月31日晚8点京东价3199元，享30天意外换新。Redmi K70搭载澎湃OS，采用第二代高端2K中国屏，带来闪电快拍相机，12+256GB墨羽优惠400元，5月31日晚8点京东价1999元，享30天意外换新。iQOO Neo8支持120W超快闪充，搭载144Hz 1.5K护眼直屏，12+256GB冲浪享限时补贴，5月31日晚8点京东价1649元，享30天意外换新。

荣耀80搭载1.6亿像素超清主摄，支持AI Vlog视频大师，12+256GB墨玉青5月31日晚8点京东价1599元，享30天意外换新。华为畅享70z内置6000mAh大电池，采用6.75英寸护眼大屏，8+256GB幻夜黑爆款直降300元，5月31日晚8点京东价1099元，享30天意外换新。红魔9 Pro配置红芯R2 Pro自研游戏芯，采用第五代屏下超竞全面屏，支持165W魔闪快充，12+256GB氘锋透明银翼5月31日晚8点京东价4699元，享30天意外换新、12期免息。vivo S17搭载智慧柔光环，支持一站式自由Vlog创作，12+256GB玄黑爆品立减200元，5月31日晚8点京东价1599元，享30天意外换新。此外，iPhone 15 Pro 256GB白色钛金属5月31日晚8点京东价6899元，PLUS会员到手价6861.26元起，享以旧换新至高补贴660元;iPhone 15 Pro Max 256GB原色钛金属5月31日晚8点京东价7799元，PLUS会员到手价7756.51元起，享以旧换新至高补贴660元。

此外，OPPO A36 6+128GB晴川蓝优惠300元，5月31日晚8点京东价599元，享30天意外换新。天语锦鲤系列老年人手机玄锦5月31日晚8点京东价79元，享30天意外换新。运营商还为消费者带来专属低价的合约机，OPPO A3 Pro 8+256GB天青5月31日晚8点京东价1649元，中国移动用户需连续6个月保底消费39元并连续订购相应终端价位的碎屏保障;vivo Y100t 12GB+512GB月影黑5月31日晚8点京东价1559元，中国移动用户需连续6个月保底消费39元并连续订购相应终端价位的碎屏保障。

买手机的时候可以来京东618办理中国电信流量卡，获得每月135G流量+100分钟通话，月租低至5元，激活还送120元话费&20元E卡。对流量需求较大的消费者可以来京东618办理这张流量卡。

此外，京东618还可一站式充值视频、音乐、网盘等各类APP会员，省钱又省心，一整年追剧、听音乐等都能拥有优质体验。其中，腾讯视频VIP会员+京东Plus会员年卡联合会员5月31日晚8点京东价158元，能省298元。

无论是换新手机，还是办理号卡、充值会员，都可以来京东618，又便宜又好，记得锁定5月31日晚8点准时来抢。

附：京东618手机爆品图

5月31日晚8点京东618开启 换新手享30天意外换新、30天价保

换新手机就来京东618 5月31日晚8点Redmi K70仅需1999元

5月31日晚8点来京东618入手运营商合约机 OPPO A3 Pro仅需1649元

5月31日晚8点来京东618一站式充值各类APP会员 还可办理大流量号卡

5月31日晚8点，京东618将正式开启，想换新手机的消费者在京东APP搜索“手机好物”即可进入活动页面，众多爆款手机低价开抢，还可享30天价保、30天意外换新等福利。在购买手机之余，消费者还可以在京东618办理大流量号卡，满足日常流量需求，更能一站式充值视频、音乐等各类APP会员，省钱又省心地搞定一年会员需求。下面来看看有哪些爆款手机、流量号卡及会员充值福利可供选择吧。

三星Galaxy S23可体验Galaxy AI，通过超视觉夜拍系统获得优质照片，8+256GB悠远黑立省2500元，5月31日晚8点京东价3199元，享30天意外换新。Redmi K70搭载澎湃OS，采用第二代高端2K中国屏，带来闪电快拍相机，12+256GB墨羽优惠400元，5月31日晚8点京东价1999元，享30天意外换新。iQOO Neo8支持120W超快闪充，搭载144Hz 1.5K护眼直屏，12+256GB冲浪享限时补贴，5月31日晚8点京东价1649元，享30天意外换新。

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此外，OPPO A36 6+128GB晴川蓝优惠300元，5月31日晚8点京东价599元，享30天意外换新。天语锦鲤系列老年人手机玄锦5月31日晚8点京东价79元，享30天意外换新。运营商还为消费者带来专属低价的合约机，OPPO A3 Pro 8+256GB天青5月31日晚8点京东价1649元，中国移动用户需连续6个月保底消费39元并连续订购相应终端价位的碎屏保障;vivo Y100t 12GB+512GB月影黑5月31日晚8点京东价1559元，中国移动用户需连续6个月保底消费39元并连续订购相应终端价位的碎屏保障。

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此外，京东618还可一站式充值视频、音乐、网盘等各类APP会员，省钱又省心，一整年追剧、听音乐等都能拥有优质体验。其中，腾讯视频VIP会员+京东Plus会员年卡联合会员5月31日晚8点京东价158元，能省298元。

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附：京东618手机爆品图

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此外，OPPO A36 6+128GB晴川蓝优惠300元，5月31日晚8点京东价599元，享30天意外换新。天语锦鲤系列老年人手机玄锦5月31日晚8点京东价79元，享30天意外换新。运营商还为消费者带来专属低价的合约机，OPPO A3 Pro 8+256GB天青5月31日晚8点京东价1649元，中国移动用户需连续6个月保底消费39元并连续订购相应终端价位的碎屏保障;vivo Y100t 12GB+512GB月影黑5月31日晚8点京东价1559元，中国移动用户需连续6个月保底消费39元并连续订购相应终端价位的碎屏保障。

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