【天极网数码频道】随着企业年终总结、项目收尾等进入关键阶段，办公用品采购需求也迎来大涨，并面临着时间紧、品类多、预算需精打细算等多重压力。为此京东12月启动“3C数码企业年终采购节”，致力于为企业提供一站式高效采购解决方案。活动将持续至12月31日，期间企业采购3C数码产品可享多项专属礼遇：新注册企业用户可领3000元补贴，采购3C数码产品至高返1500元京东E卡;同时，企业耗材囤货享每满500减20元，封顶2000元，集采设备享每满10000减300元，封顶6000元;此外，企业年终客户答谢、员工福利采购手机数码新品更享首购至高减400元、部分商品7折起。现在打开京东APP，搜索“年终采购节”，直达活动页面，轻松完成一站式采购规划。

稳定高效的办公环境，离不开性能可靠的核心设备。华硕Vivobook16商用轻薄本配备144Hz高刷屏，在多任务与图形处理中表现流畅，企业专享价4299元;联想ThinkBook14+ 2025款搭载酷睿Ultra处理器，AI能力显著升级，企业专享价较日常购买价直降530元;AOC Q24E11C显示器具备2K超清画质，购机即赠键鼠套装并享三年全国联保以换代修;创维65英寸会议平板一体机集4K触控、大内存于一身，下单即赠附件，助力团队高效协作。

针对高频的移动办公与外勤场景，轻便高效的智能终端不可或缺。Apple iPad Air 11英寸新款搭载M3芯片，兼顾轻薄与性能，企业专享价低至77折;小米15智能手机配备徕卡光学镜头与骁龙8至尊版平台，满足高清记录与移动办公需求，企业年终采购节专享价3976元。

与此同时，高效输出与舒适操作离不开专业的办公配件。爱普生紫光A4黑白激光打印机可打印、扫描、复印，采购享全国联保与免费远程调试服务;格之格m1005硒鼓提供多容量选择，单页打印成本更低;戴尔KM7120W无线键鼠套装支持双模式连接与设备切换，便于多工位统一部署;罗技K848有线机械键盘则采用Gasket结构与可替换键帽，手感顺滑且支持AI智能调度，245元企业专享价助力高效输入。

一份有温度的采购规划，同样包含了对团队文化与员工关怀的投入。得力“好事发生”手账礼盒套装设计实用且富有仪式感，企业专享价45.9元再享采购多件多折，低至5件78折;索尼PS5游戏机Slim版轻薄省空间，支持4K高清娱乐，3325元为企业休闲角提供高品质放松选择。

高效采购不仅关乎成本，更关乎组织效能与员工体验。京东3C数码企业年终采购节通过整合产品资源、提供透明优惠与可靠服务，致力简化企业采购流程，赋能数字化办公升级。现在打开京东APP，搜索“年终采购节”即可认证领取多重福利，依托京东正品保障、对公支付与高效履约体系，为团队备齐装备，助力新一年稳健启航。