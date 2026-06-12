【天极网数码频道】2026年6月12日，据多家美国媒体报道，大疆(DJI)及大疆灵眸(Osmo)已于当地时间6月10日和11日，向美国德州东区联邦地区法院对影石创新(Insta360)及其关联公司提起两起专利侵权诉讼。此次诉讼直指影石于6月9日刚在美国首发的Luna系列手持云台相机。

据悉，这两起诉讼的案件号分别为2:26-cv-00462和2:26-cv-00463。大疆在诉状中指控影石Luna系列相机涉嫌侵犯其持有的2件外观设计专利及4件发明专利。这些专利涉及大疆Osmo Pocket系列产品的相关技术和设计，覆盖了云台机电控制、拍摄控制等核心底层技术。

涉案的美国外观设计专利号为D1,110,390和D1,072,023。大疆在诉讼中指出，影石Luna系列产品与DJI Osmo Pocket 3在外观设计上具有高度相似性，包括相同比例、相同的手柄搭载云台架构以及相同的组件排列方式。此外，影石将带显示屏的手持形态及通过可活动颈部连接的云台相机头作为产品差异化优势进行宣传，而大疆表示这些正是其围绕Osmo Pocket系列进行的发明和专利保护创新。

在发明专利方面，涉案的美国专利号分别为11,009,181、11,245,855、11,381,751和11,539,893。大疆指出影石Luna相机涉嫌抄袭了DJI Osmo Pocket的四项关键功能，包括： 1. 可通过单一控制件在跟随模式和锁定模式之间切换的云台控制设备; 2. 集成主体追踪和实时显示功能、无需连接单独手机App的手持云台; 3. 由设备自身拍摄的目标图像驱动云台电机指令的云台控制方法; 4. 可独立运行、用于追踪主体并在云台屏幕上显示图像的系统。

大疆在诉状中表示，影石在明知涉诉专利存在的情况下，仍继续进口、制造、使用、销售和许诺销售被控产品，已构成故意侵权，应适用加重损害赔偿。大疆请求法院对侵权行为发布永久禁止令，并要求影石返还侵权利润、支付损害赔偿金及承担相关诉讼费用和律师费。

目前，影石Luna系列已于6月10日在中国及其他地区开售。大疆后续是否会在其他地区采取进一步的法律行动，有待持续关注。