京东3C数码开学季活动正式上线 学生买数码产品至高立减2700元

【天极网数码频道】为了帮助广大同学们调整好状态顺利入学，京东正式开启“3C数码开学季”活动，为即将开学的大学生、中小学生的家长带来品类丰富、品质过硬的3C数码好物，学生下单买3C数码产品至高立减2700元，可享下单手机、笔记本、平板电脑拍一发二实在福利，还有机会1分购真香全家桶好礼，助力在新学期里乘风破浪，收获满满。

大学期间，上课、听讲座、做实验、写论文、复习考试等学业任务都要逐个完成，一台强大的笔记本是高效率学习的最佳伙伴。集尖端科技与时尚设计于一身的联想小新Pro AI超能本2024 酷睿Ultra版，全新AI专属芯片，释放本地AI超能力，创作、学习轻松拿捏。京东3C数码开学季，学生优惠200元，到手价5799元。还想入手其它新款笔记本电脑的消费者可以关注华硕a豆 Air香氛版，京东下单送富士拍立得相机;惠普星Book 15京东下单送惠普机械键盘和wekuku香薰礼盒;联想小新Pro 14京东下单可享180天只换不修，京东下单送无线鼠标。此外在京东下单联想小新14送价值299元的塞那蓝牙耳机，京东下单联想小新Pro 16送多以香薰套装，拍一发二非常划算。

平板电脑既轻便易携带，还可满足学生们在学习、创作、休闲娱乐等多场景的应用需求。华为MatePad 11.5S系列灵动款，轻薄称手，质感出众，拥有高刷屏幕大电池，无论是学习还是观剧，不仅不用担心续航问题，还能获得高清丝滑流畅的使用体验。在学习上，该平板还内置有华为笔记、天生会画等华为专有软件，为学习和创作加分。京东3C数码开学季，学生专享限时直降，到手价2279元，京东下单送价值599元的华为星闪手写笔。喜欢Apple产品的消费者还可在京东入手iPad Pro11英寸，下单送700元App Store充值卡。

对于爱自拍、爱记录的同学来说，OPPO Reno 12超美小直屏手机，手感轻盈功能丰富，而且时髦百搭，更重要的是拍照超美。支持全焦段美颜滤镜，前置5000万超感光猫眼镜头，再加上AI影像的加持，自拍时五官立体、光线自然，他拍时还能实现闭眼修复，拯救不可复刻的人生照片。更重要的是该机型还防尘防水，抗摔耐刮，非常适合大学生们。京东3C数码开学季，学生购机额外加赠OPPO Enco M33蓝牙耳机，到手价2899元。在京东3C数码开学季通过学生认证的消费者还可入手vivo Y200 GT，下单可享3期免息，送小度蓝牙音箱和气味图书馆香水。此外在京东入手一加Ace 3Pro还送品牌定制水杯和三宅一生香水礼盒。

学生群体要做好时间管理，更要养成良好运动习惯。一加手表2，助力校园生活更加自律。该手表拥有专为全智能手表定制的骁龙W5芯片，越级性能释放，应用极速响应。手表还可以当作手机使用，包括手表微信、接打电话、收发短信等功能，不带手机，也可以随时与同学、朋友、亲人联系，也能像手机一样操作各种应用。在健康方面，一加手表2自研的精密算法，可精准监测身体各项数据，促进良好运动习惯的养成和保持。京东3C数码开学季到手价1799元，学生下单专享赠OPPO SCUD表带。

除了上述产品外，打开京东APP搜“3C开学季”，还有小米RedmiBook Pro笔记本、华硕天选5 Pro 锐龙版游戏本、 iQOO Neo9手机、真我GT6手机、ATK RS7 电竞磁轴键盘、VGN蜻蜓F1系列超轻量化无线鼠标等超多爆款好物等你挑选!来京东3C数码开学季升级学习装备，新学期实现新跨越。