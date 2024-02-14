爱的聚焦：用富士GFX 100S纪录情人节甜蜜时刻

【天极网数码频道】情人节，一年一度的浪漫节日，是表达爱意、留存美好回忆的绝佳时刻。情人节，约你的爱人一起出去拍照吧。在镜头前，你们可以肆意地表达你们的爱意。你们可以一起拥抱、亲吻，也可以一起拍摄一些有趣的照片。用富士GFX 100S捕捉难忘、甜蜜的情人节瞬间，并用照片记录下爱的最美瞬间。这些照片，将会成为你们爱情的见证，会让你们永远臻藏这一天。

富士GFX 100S的尺寸为150 x 104.2 x 87.2mm，重量为900g(含电池、存储卡)，这个尺寸和重量，对于这个级别的相机来说已经非常轻便，甚至比一些全画幅微单相机更加轻，便于用户行走在野外。采用了镁铝合金机身设计，因此具有出色的防护性。相机本身具备防尘防滴溅性能，并可在-10℃低温环境中正常工作，对于用户来说可以携带它来到更多的拍摄环境进行工作。

因此对于用户来说，携带GFX 100S出门拍照将会更加轻松。试想与心爱的人一起在城市之巅捕捉到恰到好处的肤色和精致的细节。无论是对焦迅速的肖像摄影，还是标志性的情侣写真，一台1亿像素的中画幅相机都能够稳定完成，所带来的照片也将是我们日常所见全画幅相机难以实现的效果。

配合富士GF80mmF1.7 R WR中画幅人像镜头一定能让爱人在照片中更加动人、美丽。GF80mmF1.7 R WR是一枚大光圈且支持自动对焦的中画幅无反相机镜头，等效焦距为63mm(35mm格式)，最大光圈为F1.7，是一枚中画幅人像镜头。搭配富士GFX系列中画幅无反相机，镜头的F1.7的大光圈可产生备受期待的虚化效果，为图像提供令人难以置信的美学品质。同时镜头采用了紧凑、轻量化以及全套防尘的设计，让富士中画幅无反相机用户可得到最出色的拍摄体验。

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以往，用户很难接触到中画幅相机，更不要说像素达到1亿像素级别的中画幅相机。当富士GFX 100发布的时候，普通用户尝到了1亿像素级别中画幅相机带来的超强大解析力。现在，富士GFX 100S带着同样的像素级别和同样的43.8mm*32.9mm中画幅背照式图像传感器来到用户身边，同时可以让用户与产品更加接近。

富士GFX 100S的传感器，比我们常见的135全画幅传感器大70%，因此在画质方面的表现不可同日而语。中画幅由于传感器尺寸的天生优势，再加之1.02亿像素的辅助，因此在解析力方面已经全部民用级消费级相机的表现。此外，在控噪、宽容度等方面，中画幅传感器的优势也是秒杀级的明显，因此很多用户选择中画幅相机，首先看中的就是它们的传感器。

毕竟中画幅传感器尺寸大，再加上是1.02亿像素，如果没有防抖技术，那么轻微的抖动就会被放大，在画面中会有明显的位移感，造成画面发虚。有了机身防抖之后，手持拍摄就变成了可行。

在情人节的约会中，将美好的瞬间定格在更加绚丽的画面上。无论是浪漫的晚餐、闪耀的银花，还是亲密的拥抱、温柔的微笑，相机带来的高分辨率、高色彩还原，将让你的照片更富艺术感和表现力。

富士GFX 100S的抖动补偿效果是最高6档，对于这台相机来说完全够用，也比最高5.5档防抖效果的GFX 100有了进一步的提升。即便是搭配中画幅长焦镜头来使用，也是可以满足用户手持拍摄的需求。正式因为有了防抖，这台相机就变得更香了。

富士GFX 100S采用了对比检测和相位检测的混合自动对焦系统设计，具有425(LCD取景)自动对焦区域。相机的相位检测几乎100%覆盖整个画面，同时面部/眼部检测追踪也稳定可靠。在-5.5EV的暗光环境下，富士GFX 100S依然可以实现最快0.16秒的对焦速度。因此对焦方面能够为用户带来非常极致的体验，就像是我们常见的富士无反相机那样。

富士GFX 100S提供了19种的胶片模拟色彩，并且这一次带来了一款新的Nostalgic Neg.怀旧负片胶片模拟，让用户拥有更多的体验感和画面色彩。无论是温馨的约会、美好的时刻，还是惊喜的礼物、无言的爱意，都能在相机的镜头下得以定格，成为爱情的永恒印记。

摄影师：Niklas Eschenmoser，1/60，F8，ISO100

在视频方面，富士GFX 100S可以实现4K 30P和全高清60P的视频拍摄，同时支持10-bit F-log或12-bit ProRes RAW的视频拍摄能力，这也是目前非常主流的视频规格。在卡槽方面，富士GFX 100S与GFX 100一样，具备了双SD卡槽设计。而相机采用了NP-W235电池，续航可达460张。

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中画幅镜头推荐

GF32-64mmF4 R LM WR

富士GF32-64mm F4 R LM WR镜头采用了三片非球面镜片、一个ED镜片和一个超级ED镜片的光学结构，能够在整个变焦范围内提供非常出众的画质和细节表现。富士GF32-64mm F4 R LM WR镜头镜头在设计上精益求精，符合富士龙镜头高标准，在清晰度和图像质量上可以与定焦镜头相媲美。

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情人节将美好定格，而富士GFX 100S将成为你纪录美好瞬间的得力助手。用相机记录下你们的爱情故事，让爱的回忆在镜头里永不褪色。