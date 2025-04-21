京东音速团亮相2025上海半马 携BOSE与1.5万跑者共赴春日之约

【天极网数码频道】4月20日，备受瞩目的2025上海半程马拉松激情开跑。京东作为2025 浦发银行上海半程马拉松指定3C数码赞助商，与合作伙伴Bose携手首次合作上海半马。比赛前一日，京东招募的近百位“京东音速团”成员，就在赛事终点展位的京东Bose展台集结完毕，与1.5万名跑者共同奔赴这场春日之约。“京东音速团”以坚韧之姿丈量城市，为这场马拉松赛事注入了新的活力。

比赛当天，京东和Bose 通过加油站为音速团成员和所有参赛跑者打气，并在完赛终点提供号码布塑封服务。跑友们不仅在现场领取了京东携手Bose精心准备的超级马拉松福利与精美周边好礼，更是在展台深度体验了Bose的开放式、头戴式耳机以及便携式音箱等多种品类的音频产品。展台现场还配备了京东之家门店服务，跑友们可以现场直接选购心仪的好物并直接带走，为比赛做好充分准备。

Bose作为全球知名的音频设备品牌，一直以优质的音质和领先的降噪技术闻名于世。其精美的设计和卓越的性能赢得了无数用户的青睐。京东Bose展台现场人头攒动，跑友们对展出的耳机都表现出浓厚的兴趣。

其中，拥有长续航的Bose Ultra开放式耳机吸引了众多跑友的目光。这款耳机采用耳夹式设计，单只仅重6.35克，佩戴轻盈无感，兼顾了音质与安全属性。单次续航长达7小时，即使跑完全马也毫无压力。Bose QC消噪耳塞则传承了Bose经典音质和消噪技术，能有效隔绝外界干扰，让跑者在沉浸的音乐中专注于比赛。

相比开放式耳机和入耳式耳机，头戴式耳机一直深受潮流人士的青睐。京东Bose展台上，Bose QC Ultra消噪耳机凭借时尚的外观吸引了众多跑友上手体验。这款耳机搭载了Bose沉浸空间音频技术和智能耳机音场调校技术，可实现量耳定制的声音效果。多种消噪强度随心切换，适用于各种场合。Bose QC45消噪耳机则拥有享誉全球的消噪技术，可消除干扰，让跑者沉浸在自己的节奏里。单次续航长达24小时，音乐陪伴一整天。此外，Bose QC45消噪耳机京东限定紫配色也吸引了众多跑友的目光。这款耳机不仅有时尚的配色，在音质以及消噪方面同样表现出色。

便携式音箱在现场同样备受关注。Bose SoundLink Max手提蓝牙音箱能带来超乎想象的大分贝，超过20小时的播放时间，成为不插电派对的人气之选。Bose SoundLink Flex蓝牙音箱第二代全音域出色表现，无论处于什么场合，音乐始终澎湃动听。Bose SoundLink Flex SE蓝牙音响拥有全频段发声单元，提供强劲有力、层次丰富的声效，还能自动侦测音箱摆放模式并优化声音，无论音箱怎么摆放，音质始终自然动听。Bose SoundLink Home身材小巧、轻便易携、声效强大，时尚优雅的外观更是家居空间的装饰品，带来听觉和视觉的双重享受。

随着选手们陆续到达终点，2025上海半马宣告收官。跑者们在全力奔跑用脚步丈量上海这座城市的同时，京东与Bose带来的品质音频产品为跑者们增添了更多动力。想要探索更多Bose潮流单品，可以打开京东搜“京东音速团”，海量爆款耳机产品享至高12期免息，还有专属的新品券限时放送。需要入手的消费者赶快行动起来吧!