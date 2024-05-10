第25届China P&E开展中！逛京东数码展台体验徕卡、哈苏等高端相机

【天极网数码频道】对于影像圈发烧友来说，国内级别最高的影像技术展会――中国国际照相机械影像器材与技术博览会(以下简称：CHINA P&E)自然不能错过。5月10日，第25届China P&E展会在北京展览馆正式开启，在京东数码联动徕卡、哈苏等知名品牌搭建的展台，现场参与互动打卡能赢相机包、SD卡等礼品，展会将持续至5月13日，想要零距离体验大牌高端相机，叫上小伙伴一起来京东数码展台沉浸式体验吧。

活动现场，京东数码早已布置好相机体验区、高端相机展示区、拍立得展示区、直播区域展台，吸引了不少消费者前来参与打卡。除了上手拍拍拍，定格美好瞬间外，直播区域还有品牌方大咖分享相机使用技巧，帮助消费者在人像拍摄、风景拍摄等不同场景下轻松拍出高级感大片，引发了不少人的围观，全是干货，分分钟拍摄技术up up!

值得一提的是，京东数码展台提供了徕卡、PhaseOne飞思 、哈苏三大品牌的高端相机，如搭载SL2+SL 35mm f/2镜头的徕卡相机，视频分辨率最高可达5K，全新徕卡物距探测式自动对焦技术，确保自动对焦快速可靠，引得现场体验的发烧友惊叹连连，此外，还有1.5亿像素中画幅相机PhaseOne飞思 IQ4150+XF+80、自带机身防抖、相位对焦以及1亿像素的哈苏X2D+55/2.5中画幅微单相机，成了活动现场的焦点，值得前往京东数码展台体验!

与此同时，活动现场京东数码也准备了不少奖品，活动首日就有不少前来参展的消费者通过互动打卡将奖品收入囊中。在相机体验区参与相机、镜头产品体验，高端相机展示区参观并拍照分享社交平台，拍立得展示区参观体验拍立得产品，直播专区参观直播间等均可获得一枚印章，集齐3枚印章，即可于兑奖处(接待台)获得刮刮乐一张，凭刮刮乐有机会赢取精美礼品一份，来现场的朋友们走过路过千万不要错过哦。

没到现场的朋友也不要着急，京东数码已经同步上线了主题会场，不仅有富士、尼康等大牌限时直降，现货开抢，更有超多爆品福利多多，如徕卡Q3高端紧凑全画幅微单相机3期免息，下单还送徕卡周边礼赠(环保袋镜头布)，入手大件钱包也毫无负担!下单尼康Z7II/z72/z7ii全画幅专业微单相机，即送尼康原装相机包、钢化屏，套餐还加送LED充电款补光灯……总之，海量大牌超级优惠应有尽有，买到就是赚到。

影像无处不在，想要拿起相机记录生活的朋友们，即日起至5月13日来China P&E京东数码展台沉浸体验大牌相机产品，线上入手现货爆款，瞄准钜惠福利，拿下属于你的心仪装备吧!