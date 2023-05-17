闲暇之余让我们一起去扫街吧

【天极网数码频道】对于摄影爱好者来说，扫街无疑是最能够随性创作的方式了。同样的景色在不同人的视角下，便会呈现出完全不同的视觉效果，因此无论是摄影初学者还是专业人士，在日常闲暇时间里都会带上相机去拍几张。而扫街相机讲究的不仅要便携，更是要有足够的抓拍性能，所以富士X-H2S就是一个非常好的选择。

之所以选择富士X-H2S，是因为它拥有全新高速处理器X-Processor 5，它能激发X-TRANS CMOS 5 HS性能，不仅能获得更高画质的，还能突破相机在拍摄间隔、快门时滞、连续拍摄、对焦性能等性能的。这点在户外拍摄中尤为重要，只有性能好的相机才能抓拍到精彩的瞬间画面。

除了能快速处理信息外，高性能处理器还能为X-H2S提供强大的对焦性能和连拍能力。在对动物、飞鸟、汽车等多种类主体进行对焦时，X-H2S可以智能的识别主体，从而大幅度提升出片率。此外，搭配40张/秒的无间断连拍，能更好的为抓拍提供帮助。

当然作为一款综合性能都很不错的产品。X-H2S在视频录制方面也有着很不错的表现。除了能满足常规拍摄需求，它还能拍摄6.2K 30P和4K 120P的高速视频，可记录422的10bit视频，并支持多种编解码器，包括Apple ProRes 422 HQ，可以很好的胜任作为专业生产工具的任务。

近期，富士X-H2S又迎来了Ver.4.00固件升级，此次升级更新了以下内容：

1. 可实现“FT-XH”文件传输手柄与“Adobe Camera to Cloud”连接传输。

X-H2S或者X-H2安装FT-XH文件传输手柄，可通过网络直接将静态图像和视频上传到Frame.io平台。

因为该功能可以将数据从相机直接传输到云端，因此您可以从任何地方访问和编辑这些静态图像和视频，这将通过实时和远程编辑加速您的照片和视频制作工作流程。

注1: 在使用此功能之前，FT-XH必须更新到最新固件。请确保相机固件升级到最新版本后，再更新FT-XH固件。

注2: Adobe Camera to Cloud和Frame.io是Adobe Inc.在美国和其他国家/地区注册的商标。

2. 固件改善了在以下三种情况下使用闪光灯功能的稳定性。

(1)闪光灯功能选择为TTL模式。

(2)人脸检测开启并检测多个人脸。

(3)通过感光度、光圈或快门速度设置

X-H2S Ver.4.00固件下载：

https://www.fujifilm.com.cn/cn/zh-hans/consumer/support/digitalcameras/X-H2S

购买链接：

https://item.jd.com/100026081829.html

样片欣赏：

摄影师：Tom Baumgaertel，1/640，F4，ISO200

摄影师：Qi Guan，1/32000秒，F2.8，ISO400

摄影师：Jasmine Quinones，1/500，F5.6，ISO400