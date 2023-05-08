第二十四届中国国际照相机械影像器材与技术博览会即将隆重开幕

【天极网数码频道】第二十四届中国国际照相机械影像器材与技术博览会(China P&E)将于5月12日于北京展览馆盛大开幕。本次展会为期4天，届时将为京津冀地区的广大摄影爱好者带来一场精彩绝伦的光影盛宴。作为华北地区备受关注的影像行业盛会，P&E展吸引了来自全球各地的数百家影像生产商，而尼康也将以主力参展商之一的身份用优秀的影像技术为大众带来卓越的摄影体验，以优质产品展现独特的尼康魅力。

尼康展台全景

精彩互动活动 尽显独特尼康风采

本届P&E展会中尼康展位的最大亮点之一，便是精彩纷呈的互动体验区域设置。此次，尼康新增设网红拍照区、游戏互动区、动态拍摄体验区等多个布置靓丽且活动丰富的区域，为到场的观众带来趣味横生的拍摄体验。设有神秘模型的网红拍照区是本次尼康展位的重头戏，届时现场更将有拍照打卡活动，欢迎到场的尼康创摄者前来一探究竟。该区域后侧设有游戏互动区，摄友们不仅可以在趣味小游戏中了解尼康产品，还有机会赢取惊喜好礼。展会期间，尼康每天将分别在展位内的动态拍摄体验区和直播体验区举办4场舞蹈表演和2场美妆直播，助力摄友在欣赏精彩表演的同时，感受尼康微单的动态拍摄性能与视频性能。此外，以露营为主题的静物人像拍摄区也将为创作者提供一展身手的舞台，期望各位能在亲身体验中不断感受尼康Z系列微单相机的独特魅力。

动态拍摄体验区

各路大咖云集 分享独特创作技巧

邀请资深摄影师到场分享创作技巧，点燃广大摄影爱好者的创作热情，帮助他们拓展摄影的更多可能，是尼康从未改变的初心。本次展会也将有多位摄影大咖亲临尼康主舞台，期待他们的到来能助力尼康创摄者们在创作之路上不断前行。

主舞台

Z系列微单齐聚 凸显发展历程

近年来，尼康接连发布了Z 9、Z fc、Z 30等Z系列微单相机，满足了从业余爱好者到专业摄影师多层次的不同需求，为全世界的创作者们的影像表达注入了更多活力。此次P&E展会，尼康Z系列微单相机齐聚尼康展台的Z系列陈列区，向到场的观众展开一幅Z系列微单发展历程的画卷，充分领略尼康产品的优秀质量与十足魅力。同时，长焦体验区和产品销售区等也将再一次与公众见面，欢迎广大摄影爱好者光临展位进行体验与选购。

Z系列陈列区

尼康真诚期望每位莅临尼康展位的影友都能在此汲取创作灵感、激发创作激情、感受摄影的无穷乐趣。5月12日至5月15日，尼康与您相约北京，不见不散!

展会信息：

开展时间：2023年5月12日(周五)至5月15日(周一)

展会地址：北京展览馆(北京市西城区西直门外大街135号)