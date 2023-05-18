带上你的相机一起去旅行吧

【天极网数码频道】随着现在逐步开放，很多人开启了旅游模式。不管是国内还是国外，都愿意花时间、花成本好好的游玩一番。那如此美好的时光，必须要好好的记录下来。富士X-H2S相机是一个非常不错的选择，不仅方便随身携带，还拥有很棒的拍摄性能。

都知道，在旅行时风景的稍纵即逝，因此相机的抓拍能力非常重要。富士X-H2S拥有能够快速读取信号的背照式2616万像素X-TransTM CMOS 5 HS传感器和高速X-Processor 5图像处理器，让它可以轻松处理大批量的信息，X-H2S能实现电子快门40张/秒，机械快门15张/秒，从而不再担心错过任何精彩瞬间。

X-H2S相机能够轻松应对面部/眼部的对焦功能外，还支持动物、鸟类、汽车、摩托车、自行车、飞机、火车识等动物以及交通工具的识别对焦，并能在最低-7EV的暗光下也能成功对焦，能适应不同场景的拍摄需求。

除了优秀的静态拍摄能力，富士X-H2S在动态视频录制性能上也非常出众，它能拍摄6.2K 30P和4K 120P的高速视频，可记录422的10bit视频，并支持多种编解码器，包括Apple ProRes 422 HQ。

X-H2S除了配备一个支持UHSII SD卡槽外，还拥有一个CFexpress Type B 存储卡槽，专为配合X-H2S的高速特性而生，速度更快、稳定性更高、安全性更好!因此建议有需求的用户可以选择机身加128GB高速卡套装。配套存储卡拥有读1750MB/s，写1000MB/s的超高速读写能完全释放X-H2S拍摄能力，满足专业摄影师和摄像师在静态图像和视频方面的多样化摄影需求。

近期，富士X-H2S又迎来了Ver.4.00固件升级，此次升级更新了以下内容：

1. 可实现“FT-XH”文件传输手柄与“Adobe Camera to Cloud”连接传输。

X-H2S或者X-H2安装FT-XH文件传输手柄，可通过网络直接将静态图像和视频上传到Frame.io平台。

因为该功能可以将数据从相机直接传输到云端，因此您可以从任何地方访问和编辑这些静态图像和视频，这将通过实时和远程编辑加速您的照片和视频制作工作流程。

注1: 在使用此功能之前，FT-XH必须更新到最新固件。请确保相机固件升级到最新版本后，再更新FT-XH固件。

注2: Adobe Camera to Cloud和Frame.io是Adobe Inc.在美国和其他国家/地区注册的商标。

2. 固件改善了在以下三种情况下使用闪光灯功能的稳定性。

(1)闪光灯功能选择为TTL模式。

(2)人脸检测开启并检测多个人脸。

(3)通过感光度、光圈或快门速度设置

X-H2S Ver.4.00固件下载：

https://www.fujifilm.com.cn/cn/zh-hans/consumer/support/digitalcameras/X-H2S

机身+高速卡套装购买链接：

https://item.jd.com/100026110593.html

样片欣赏：

摄影师：Qi Guan，1/32000秒，F2.8，ISO400

摄影师：Lanna Apisukh，1/4000秒，F3.2，ISO200

摄影师：Zhang Bin，900秒，F2，ISO400