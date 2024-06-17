京东首届客制化键盘改装大赛正在进行 京东618期间购客制化键盘超划算

【天极网数码频道】这个京东618下单客制化键盘不仅更省钱，完成改装之后还能参与京东首届客制化键盘改装大赛赢取丰厚奖品，即日起到6月18日在京东购买ROG、KEYSPIRE、ZFrontier、达尔优、CHERRY XTRFY、VGN、迈从、阿斯盾、雷蛇等品牌的客制化键盘完成改装，上传图片至相应品牌官方微信公众号/微博即可参赛，参赛作品将在7月3日进行展示投票，参赛者有机会获得价值2799元的拓竹多色3D打印机 A1 mini combo终极大奖，前三名则分别可获得2000元奖金+一套指尖文创键帽;1500元奖金+一组大赛定制键帽;1000元奖金+一组大赛定制键帽。还没有入手客制化键盘的消费者现在即可打开京东APP入手下述爆款产品。

ROG游侠2 98无线机械键盘配备了Omni接收器，可同时连接多个设备，续航时间还可达到1750+小时。基于SpeedNova无线技术，键盘可以在电竞游戏时实现更低延迟，让游戏更加流畅。客制化方面，ROG游侠2 98无线机械键盘支持全键热插拔，玩家可以根据自己的喜好选择适合自己的轴体，让键盘更符合自己想要的审美效果，这款产品京东618售价为1099元，可享6期免息福利。此外消费者还可根据自身喜好和需求入手ROG耀光2 幻、ROG夜魔等客制化键盘。其中ROG耀光2幻亮点为自定义光显矩阵屏，消费者入手后可通过软件自定义任何想要的图案灯效，京东618期间售价为1199元，晒单可获赠神秘好礼。ROG夜魔月耀白机械键盘的亮点则在于设计了三层消音结构，在确保操作手感的基础上让使用环境更加安静，京东618期间售价为1899元。

除ROG多款客制化键盘爆品外，消费者还可入手CHERRY XTRFY K5V2洪流、达尔优EK75磁轴键盘、VGN V98PRO-V2、迈从K99、雷蛇黑寡妇蜘蛛V4迷你无线版、阿斯顿98PRO等品牌的新款客制化键盘产品。上述产品在电竞游戏、客制化、续航时间等方面的表现同样出色，在京东618期间下单购买还可享受晒单送好礼、限时直降等多重福利。如果正好想要换新键盘又对京东客制化键盘改装大赛有浓厚的兴趣，那么现在就是入手的最佳时间。

当前京东618已进入最后的“巅峰28小时”，今年618，从今晚8点开始!京东618最后28小时补贴翻倍，周年庆最后一波!想要获得又便宜又好的客制化键盘购买体验，记得首选京东，除了上述客制化键盘产品外，想要换新其他外设办公产品的消费者也能在京东享受更加划算的价格更加完善权益。