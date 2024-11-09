京东11.11巅峰28小时开启 抢3C数码5折券至高再省1000元

【天极网数码频道】11月10日晚8点，京东11.11巅峰28小时正式开启。不仅有全场直降、每天可领60元额外补贴、跨店每满300元减50元、6期免息等多重优惠，京东PLUS会员可领800元超级补贴券。想要入手3C数码好物的消费者，京东11.11购买手机、电脑、数码类商品，不仅可以享受“以旧换新”政府补贴，至高补贴2000元，还可以在9日、10日、11日连续三天每天整点抢3C数码5折券，满2000立减1000，满1000立减500，满200立减100，部分好物还可以叠加满200减20补贴，减了又减，真得超值。打开京东APP，搜索“5折券限量抢”，一键直达活动页面。

千元级别的手机，京东11.11“巅峰28小时”折扣力度超大。以OPPO K12x手机为例，12+256G版本原价1399元，抢3C数码5折券后立省620元，到手价只要779元;红米Note14，8+128G版本，原价1199元，抢3C数码5折券后可省540元，到手价只要659元。

耳机、音响等好物也能带来新的听觉体验。索尼重低音头戴耳机，原价1199元，抢3C数码5折券后，京东到手价560.15元，立省638.85元;Beats solo4头戴式耳机，京东抢券后到手价662.15元;科大讯飞录音降噪会议耳机Nano+，京东抢券后到手价579元。几光钢琴蓝牙音响，原价309元，抢3C数码5折券后京东到手价109.65元，价格低至3.5折;全民K歌话筒音箱一体机，京东抢券后到手价134元，相当于打了4.5折;金运小蘑菇K歌宝，京东抢券后到手价95元;天龙HOME 350无线蓝牙音响，原价2689元，京东抢券后到手价1266元，立省1423元。

还有萤石Y3000FVS智能门锁，原价3699元，抢3C数码5折券后京东到手价859.2元，立省2639.8元，相当于打2.5折;华为门锁Pro，原价3699元，抢3C数码5折券后京东到手价1439.2元，直接优惠2259.8元，相当于打3.9折;德力西无界轨道插座60+4，京东抢券后到手价190.2元;公牛66W华为快充插座，原价229.9元，抢3C数码5折券后京东到手价39.9元，价格低至1.7折。

京东11.11“巅峰28小时”，平板、电脑等好物也迎来超值优惠。其中，华为MatePad 11.5英寸灵动款，原价2099元，抢3C数码5折券后京东到手价899元，劲省1200元; 荣耀平板GT Pro，抢3C数码5折券后京东到手价1282.3元。电脑配件方面，LG 2K电竞显示器，原价1188元，抢3C数码5折券后京东到手价668元;讯景7800XT海外版Pro游戏显卡，原价4599元，京东抢券后到手价2499元，直接省2100元，5.4折的优惠相当可观了;AMD锐龙5 7600X3D游戏处理器，原价2199元，京东抢券后到手价1159元;VSGO摄影包25L，京东抢券后到手价609元，立省790元。

值得入手的图书文具也不少，其中，《Journey to the West西游记》套装，原价159元，抢3C数码5折券后京东到手价只需59元;得力美好如歌限定商务礼盒套装，原价329元，京东抢券后到手价164.5元;《KET单词训练营》12册京东抢券后到手价92.1元，立省120.09元;《探险家学院》典藏礼盒，原价220元，京东抢券后到手价100元，折扣低至4.5折，还有《中公公考2025》套装6本装，京东抢券后到手价只要101元。

不想错过京东11.11压轴放大价的小伙伴，锁定11月9日晚8点，海量3C数码好物、重磅惊喜轮番来袭，福利多多、诚意满满。京东11.11，就是要将“又便宜又好”进行到底!