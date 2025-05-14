京东3C数码“企业提前采”活动开启，办公好物享低至5折专享价

【天极网数码频道】5月13日晚8点，京东3C数码“企业提前采”活动正式启动。该活动将通过品牌深度合作、场景化解决方案及全品类货品矩阵，助力企业用户在年中采购季实现降本增效与体验升级。同时，一年一度的京东“618”大促将于5月31日晚8点开启。

活动期间，京东携手众多国内外专业品牌聚焦智能办公、移动办公、桌面办公、企业礼赠四大核心场景，为广大企业用户带来涵盖笔记本、台式机、手机、平板、外设配件、笔本文具等品类的一站式办公好物;同时，还提供了办公好物低至5折、注册京东企业会员享3000元采购补贴、自营满200减20、跨店每满200减30，至高可省40000元，以及首购易耗品满300减50、上门安装满100减15元等一系列专享权益。即日起，登录京东APP，搜索“企业提前采”，即可一键直达活动会场，享受“又好又便宜”办公采购体验。

具体来看，在品牌权益方面，ThinkPad、联想扬天台式机在企业专享价的基础上，还将加赠一年延保服务;戴尔、惠普企业专享价至高97折，还可叠加满5件99折优惠;罗技、格之格则为企业用户提供了“企业专享价+阶梯价+达量返+丰富礼赠”的组合权益。

在品类权益方面，企业用户购买办公设备可以享受满200减20优惠，购买笔记本电脑还可享受180天只换不修的优质服务;购买耗材类产品将额外赠送京东E卡等礼品，购买办公文具可以享受低至7折专享价以及企业专享组套文具礼包;购买音频设备最高享受12期免息支付，以及爆品低至五折起优惠。

值得一提的是，京东还特别开设了一个涵盖多品类的“超级国货”专区，为优质国货品牌提供更多展示空间与销售渠道。同时，京东还将发挥自身的流量资源优势，通过国货总裁直播、联合营销推广等方式，助力国货品牌走向更大的市场和舞台。

在京东3C数码“企业提前采”活动中，京东将企业采购解构为智能办公、移动办公、桌面办公、企业礼赠四大核心场景，并打造一站式商品采购和服务解决方案，满足企业日益增长的数智化转型以及精益管理需求。

在智能办公场景，京东精选搭载Apple M4系列芯片、性能强劲的MacBookPro AI PC，拥有强大AI算力、全能商用接口的ThinkBook 14 Ultra5 高刷屏笔记本电脑，内置Thinkstation P3算力平台和DeepSeek R1 7B大模型的联想智慧办公智能体，以及全球首创自然步态行走的众擎PM01人形机器人等高性能设备，全面助力企业提升生产和办公效率。

在移动办公场景，京东为企业用户提供了拥有1920x1080p全高清分辨率、120Hz高刷新率的AOC 23.8英寸三边微边超薄节能办公电脑显示器，以及包括折叠键鼠、平板、商务蓝牙耳机等在内的优质产品，能够满足企业移动化办公的硬件采购需求。

在桌面办公场景，京东精选拥有4个USB3.0接口、兼容多系统/多设备的绿联Type-C扩展坞，以及人体工学键鼠、电脑配件、手机配件等品类爆款产品，能够让职场人士在有限的空间内，打造出既符合个人品味又高效实用的工作环境。

在企业礼赠场景，京东则带来了商务范十足的华为Mate X6折叠屏手机、极具性价比的REDMI K80 第三代骁龙8至尊手机，以及智能手表、图书、定制礼品等丰富选择，能够满足不同行业、不同规模预算的企业用户的员工福利、商务礼赠采购需求。

5月13日20点-6月20日24点，来京东畅享“又好又便宜”的企业办公采购体验。随着京东618大促的推进，京东3C数码将持续从供需两端的需求出发，用更优质的产品、更实惠的价格和更加专业可信赖的服务，助力更多品牌商家伙伴开启更有力增长，助力更多企业用户实现降本增效、数智化转型与高质量发展。