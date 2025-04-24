共筑企业级服务生态新标杆 京东与格之格合作再升级

【天极网数码频道】4月24日，京东与打印耗材品牌格之格就政企采购业务达成战略合作，双方将以“服务快车助力1000家企业降本增效”为目标，通过“产品+服务”定制化创新模式，为核心政企客户提供全生命周期解决方案，并重点围绕垂直深化、资源整合、服务响应、效率提升与场景运营五大维度发力，满足政企用户对高效采购与定制化服务的迫切需求，共同打造政企采购服务的行业新标杆。

数字化转型浪潮下，政企用户的需求正朝着专业化、敏捷化、场景化的方向加速演进。京东与格之格于2008年就建立了深度合作关系。多年来，依托京东政企业务在集采招标、供应链金融、数字化采购管理等领域的领先优势，京东与格之格就携手以高品质的打印耗材产品和服务，共同服务了超千家企业客户，覆盖大型企业集采、中小微企业灵活采购等多维场景，并获得企业客户的高度认可。目前，格之格已连续多年成为京东兼容打印耗材销售榜TOP1，并先后荣获京东“最受企业客户欢迎商用品牌”、“受采购人喜爱的品牌奖”、“品质服务最佳合作伙伴”、“京东卓越营销品牌奖”、“卓越售后服务奖”等多项重磅奖项。

此次战略合作，格之格将针对京东政企业务平台特性与企业采购痛点，为京东提供专属优势商品、企业会员服务体系等政策，进一步强化从需求匹配到履约交付的全链路服务能力，以产品专属化、价格竞争力、服务高效化为核心，为客户提供更加阳光、高效、专业的一站式服务。与此同时，双方还将重点围绕垂直深化、资源整合、服务响应、效率提升与场景运营五大维度发力，致力于为政企用户提供更优质、更高效、更具价值的综合服务解决方案。

垂直深化方面，双方将在既有政企合作基础上，进一步深耕垂直行业，重点布局金融行业集中采购、央企数字化供应链建设、中小企业办公耗材年框采购等关键场景。其中为金融机构提供定制化的集中采购解决方案，优化采购流程，提升采购效率;助力央企实现供应链的数字化转型，提升供应链的透明度和协同效率;针对中小企业推出办公耗材年度框架协议服务，帮助中小企业降低采购成本，简化采购流程，提高采购效率。

资源整合方面，双方将深度协同，通过全面打通京东政企业务协同链路，实现选品、供应链与技术团队资源的深度整合。借助这一整合优势，能精准匹配政企用户的多样化需求，实现从需求洞察到方案落地的一站式响应，确保定制化方案能够快速、高效地落地实施。

服务响应方面，双方将推出“产品+服务”定制化创新模式，进一步扩大“服务快车助力1000家企业降本增效”的覆盖面，双方还将共同设立“政企服务专家组”，为政企客户提供一对一的专属服务，确保每一个需求都能得到及时且精准的响应，打造真正意义上从需求对接到售后运维的一站式专属服务体验。

效率提升方面，京东将对格之格开放“政企优先授权”绿色通道，针对政企用户的项目需求，确保从资质审核、合同签署到履约交付的全流程都能得到优先处理，有效缩短项目周期，提升项目执行效率，确保政企用户的项目能够快速推进并高效落地。

场景运营方面，双方将联合开展“京东来了”系列政企专项线下活动。通过区域巡展、行业沙龙等多种场景化活动形式，强化与政企用户的直接沟通效率，深入了解客户需求，打造“线上下单便捷化+线下服务精准化”的一体化体验，为政企用户提供全方位、多维度的服务支持。

随着政企用户信息安全意识的持续增强，国产打印设备及耗材市场即将迎来爆发式增长。依托强大的供应链优势，京东始终致力于为消费者和企业客户提供更具价值的产品与服务解决方案。未来，京东将继续携手格之格，持续优化产品性能与服务品质，助力更多企业实现“采购无忧、运营提效、成本可控”的数字化转型目标，共绘企业服务生态新蓝图。