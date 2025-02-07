春节爆火出圈的机器人哪里买？京东上线人机数码3C BOT奇遇季活动

【天极网数码频道】从CES 2025的热门焦点，到春晚舞台C位，再到跳起《APT》、成为火遍全网的表情包，2025年的开年阶段，包括宇树科技等品牌在内的人形机器人彻底出圈。京东同步开启了“人机数码3C BOT奇遇季”活动，携手前沿科技品牌带来了诸多智能机器人产品，可满足消费者生活、工作、学习等诸多场景中的使用需求，消费者打开京东搜“3C数码机器人”或“春晚同品牌机器人”即可进入活动会场浏览下单。

京东一早便关注到机器人的广泛应用场景，并提前布局，陆续引入了包括宇树科技、蔚蓝科技、时空壶、云深处等品牌在内的多款机器人产品。值得一提的是，在CES 2025期间，京东采销曾深入展会现场，与宇树科技的Unitree G1、Unitree H两款人形机器人，元萝卜的AI下棋机器人，云深处科技的绝影X30 Pro、Lite 3两款智能四足仿生机器人等深度互动，为消费者展现了智能机器人各种令人震撼的灵活表现，并第一时间将智能机器人新品上线，为用户带来全新的科技体验。

如今智能机器人都有哪些种类，它们分别都具备何种功能呢？本次京东上线的人机数码3C BOT奇遇季活动，不仅汇聚了海量智能机器人产品，也针对许多消费者的疑问进行了详细科普。其中，教育陪伴机器人能根据孩子的学习进度和兴趣推荐适合的学习内容，激发孩子学习兴趣;安全守护机器人可以充当家庭的安全卫士，通过摄像头进行远程监控，让消费者随时随地了解家中的安全情况;效率提升机器人可以自动完成拖地、擦窗、烹饪、用户指引等多种工作，让消费者能从这些工作中脱离出来，更高效地完成生活工作目标。

对于不了解机器人产品的消费者，京东还上线了学习AI专区，提供了多种多样AI相关的图书产品，帮助消费者解锁AI机器人从入门操作到核心技术的完整知识链。

具体到产品层面，宇树Go2-Pro长续航机器狗在GPT大模型加持和大规模的AI模拟训练基础上，能帮助孩子在人文历史、算术猜谜、知识问答等多种方面有所成长，简单易上手的图形化编程功能还能率先开发孩子的创新意识。在此前京东3C数码采销直播间“神奇红马甲探展CES”72小时不间断直播中，消费者跟着京东采销，云观看到了Go2机器人上下楼梯、跳跃、倒立等高难度动作展现，不少消费者在直播间留言感叹“太神奇了”。此外，蔚蓝阿尔法机器狗、大疆DJI机甲大师、可立宝Loona机器狗等多款产品也在教育陪伴方面有着出色表现。

随着消费需求愈加多元化，如今消费者对安全守护的需求覆盖了宠物、儿童、老人等多个群体，活动会场中的enabot一诺宠物陪伴机、PICKFUNAI看宠小助手、星空大白AI定制机器人、enabot EBO SE全屋移动监控摄像头、萤石RK2Pro智能机器人等产品能满足消费者对于儿童、老人、宠物的看护需求，更精准地实现安全守护。

在效率提升方面，科梦奇迎宾讲解接待机器人、欧克森全自动双向喷水擦窗机器人、添可智能料理机、乐天派智能桌面机器人、科沃斯擦窗机器人、广库全自动写字机器人能帮助消费者完成客户或用户接待、日常家务、烹饪、撰写材料等基础工作，让消费者能以更高的效率投入更重要的工作中。

除上述新款智能机器人外，消费者还可在京东购买《AI时代：弯道超车新思维》、《奇点更近》等AI相关图书产品，更深入地了解AI机器人科学原理和知识链路，从机器人小白成为机器人高手。

从CES 2025京东采销探展，再到上线人机数码3C BOT奇遇季活动，京东始终关注用户的消费需求和行业的前沿发展，第一时间为消费者带来科技新品，让每位来京东的消费者都能更快尝鲜自己心仪的机器人产品。未来，京东也将持续深化与各大机器人品牌的合作，为消费者带来更多更智能、更灵活、更全能的机器人产品。