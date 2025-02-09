京东3C数码超级品类日来袭 每天下午3点半买文具享折上9折优惠

【天极网数码频道】开工的号角已然吹响，开学的计划也即将提上日程。2月10日，京东3C数码超级品类日火热上线，海量高品质的开工开学装备享国家补贴，电脑等3C好物立减2000元，手机、平板、智能手表等好物享售价15%的国家补贴。不仅如此，还有每天下午3点半的文具折上9折、图书谷子单件9折叠加满99减10元等实在福利，更有百款IP文具1分钱抢的超级福利，抽IP文具盲盒100%中奖率，每天解锁不重样的IP盲盒!值得一提的是，2月15、16两天，在北京通州万达广场1F和上海闵行龙湖天街商区1F将有4场IP谷子快闪活动，为“谷圈人”带来一场专属狂欢。打开京东APP搜“3C开工开学”即可进入活动会场，万千好物，又好又便宜!

在快速回归职场状态的过程中，AI手机的作用可不小。华为Pura 70不仅影像实力惊人，更有AI隔空操控、AI信息保护、AI修图大师等AI功能，让职场和生活都得心应手。在智能助手智慧小艺的帮助下，文档资讯摘要事事都可提供助力，帮助快速提高办公效率。12+512版本的华为Pura 70，京东售价4999元，活动期间部分地区用户下单还可享国家补贴优惠至高500元。

笔记本电脑是职场打拼的“武器”。13.6英寸的苹果AI笔记本MacBook Air，搭载新一代芯片M2，便携性超高、实力超强，在工作、娱乐和创作中都可以尽情发挥所能。日常售价8699元，京东下单享国家补贴优惠20%，到手价6959.2元。

对于正在学习阶段的孩子而言，一台AI学习机也是学习上的得力助手。学而思经典2024学习机，根据新课标要求进行内容资源大升级，不仅新增了小初科学课程资源，同时新增了新标题型专项讲解模块，背诵、听写、点读多种AI工具内容资源也同步更新。京东活动价4899元，部分地区用户还可享国家补贴500元。

除了AI学习机，文具也是即将开学的学生家长们需要提前准备的。为了满足更多消费者省钱省心入手品牌文具的需求，2月10日至2月28日，每天下午3点半，迪士尼、卡皮巴拉、三丽鸥、时空舱、哆啦A梦、宝可梦、蜡笔小新、黄油小熊、变形金刚等超百款IP文具只需1分钱即可开抢。打开京东APP搜索“文具3点半”，享受折上9折优惠，不容错过。

对孩子们来说新学期也有新惊喜――买几个自己喜欢的“吧唧”是对自己即将开学的嘉奖。吃谷过大年animata B16-排球少年盲抽方形徽章，经典的动漫形象让生活能拥有更多乐趣，活动期间京东售价22.5元。还有小马宝莉、奥特曼、名侦探柯南等IP的“谷子”等你来选。

除了线上活动外，京东还特别为北京和上海的“谷圈人”们准备了线下惊喜。2月15日-2月16日，京东将在北京通州万达广场1F和上海闵行龙湖天街商区1F举办4场谷子快闪活动。现场不仅设有二次元谷子区、涂鸦区等互动区域，还有COSER巡游等精彩活动，为消费者带来一场专属的二次元狂欢。同时，现场还将展示IP趣味文具图书、AI机器狗、AI学习机、儿童手表、耳机、打印机等多种趣玩商品，让消费者亲身体验科技的魅力。活动现场与工作人员对接暗号“春天种下一粒谷 每天收获3点半”，还将有机会获得惊喜小礼物。北京、上海的“谷圈人”们，记得来一场线下的惊喜邂逅。

海量爆款好物有好价，丰富活动覆盖线上线下，京东3C超级品类日还有更多惊喜等你来寻。除了满足个人消费者的需求，企业员工在京东注册企业会员即领3200采购补贴，百万商品企业用户享专属折扣。买耗材文具，首购满100减20元，整单团购低至85折;买设备固资，首购满8000减400元，整单团购低至9折。想要换新数码装备，享受更加潮流的科技生活，锁定京东3C数码超级品类日，解锁又好又便宜的购物体验。

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