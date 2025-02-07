买IP联名文具就来京东 每日下午3点半享折后再9折优惠

挥别了悠闲的春节假期，广大职场人重返工作岗位，莘莘学子也将陆续返校开启新学期的篇章。无论是办公或学习都少不了得心应手的文具装备，为助力用户换新文具用品，京东开启了文具3点半活动，海量爆款文具迎来限时折扣优惠，还可叠加每天下午3点半准时开抢的9折优惠券，折上9折福利更丰厚。此外还有丰富的IP联名文具产品可选，实用的同时还能提供满满的情绪价值。现在打开京东APP搜“文具3点半”即可进入活动会场，每天下午3点半，放学享好价，买文具天天都能折上9折，又好又便宜!2月10日至28日，来京东还可以参与1分钱抽盲盒活动，百款IP文具等你来抽。

开学返工季期间，每天下午3点半到晚上10点，京东都会准时放出限时折扣的文具产品，想要低价捡漏的用户千万不要错过。例如晨光方杆软头荧光笔，淡色荧光不伤眼，突出标记笔记重点，活动期间6支装到手价14.6元。新学期伊始，正是为钢笔囤一批新墨囊的时候，英雄359钢笔墨囊颜色浓郁更换方便，6支装到手价低至2.26元。得力12色水粉颜料套装，内含画笔工具、色盘、12色水粉和手提工具箱，作画工具一套配齐，到手价79元。此外，用户购买折扣产品的同时还可叠加使用9折优惠券，享受折上9折的双重优惠，进一步省钱。

融合了IP元素的文具总是更受消费者偏爱，在满足办公学习需求的同时还能娱乐自我，趣味十足，京东也带来了丰富的IP联名文具好物。广博x三丽鸥联名3D文具盒，有库洛米、玉桂狗、帕恰狗三款卡通形象可选，外层采用高透PET材料，抗压能力强不易变形，到手价28.9元。还有得力的黄油小熊IP主题修正带，黄油小熊萌萌图案颜值在线，7mm带宽轻松覆盖笔迹，只需8元即可到手。在活动会场还有柯南、卡皮巴拉、宝可梦、迪士尼等其他知名IP的联名文具可选，感兴趣的用户记得锁定京东。

很多家长想要为孩子送出心仪的礼物，又不知道该挑选哪一款产品，那正好可以趁京东文具3点半活动选购爆款文具礼盒，孩子想要的文具一次性全搞定。例如咔巴熊可爱手帐礼盒套装，内含活页壳、方格内页、收纳袋、主题模板页、贴纸等134件套，让孩子轻松DIY喜欢的手帐本，到手仅需15.2元。施耐德钢笔成长礼盒套装，内含钢笔、双头改色笔、墨胆、笔袋等，其中钢笔采用Q弹钛金笔尖，顺滑又耐磨，笔身根据人体工学设计，握持舒适，让孩子养成良好用笔习惯，活动到手价180元。

无论是想要为自己开工开学换新文具装备，还是打算为孩子送出心仪的文具好礼，在京东文具3点半活动都有适合你的品质好物，让新一年的工作学习更出色。每天下午3点半，放学享好价，买文具天天都能折上9折，心动的用户记得锁定京东。

附IP文具盲盒抽取时间表攻略，2月10日-28日每天都有大牌IP文具参与活动：