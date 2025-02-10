京东3C数码情人节推出全新送礼功能 一键转发赠送情人节好礼

【天极网数码频道】爱，是藏在细节里的仪式感;告白，是刻在时光里的浪漫诗篇。在浪漫的情人节即将来临之际,不知道你是否已经为心中的那个TA准备好礼物了吗？为满足广大用户送礼的需求，2月10日，京东“3C数码情人节活动”正式上线，无论是科技感十足的3C数码产品，还是精致迷人的时尚美妆好物，统统都有!不管是哪吒同款、情人节限定礼盒，还是全球限量套装，热门爆款应有尽有，更有国家补贴折上折，还有超多优惠券一键领取，优惠加倍爱意不打折!值得一提的是，京东还全新推出了送礼功能，用户在挑选好礼物后，选择“送给TA”，还能附上送礼寄语、录制语音祝福等等，如果在选择礼物时在颜色、款式上犹豫不决，还可让“TA”自己选择款式。2月10日起，打开京东APP，搜索“3C数码情人节”，即可一键直达活动会场，快来给心爱的TA选择一份礼物吧。

日子是过给自己的，情人节挑礼物就挑实用的。一部新手机，价格虽高，但京东下单即享政府补贴折上折优惠，既实用又显心意。例如，一部小米15设计精致小巧，手感精妙，性能强悍，摄影实力出众，日常记录生活最合适不过。京东下单享国家补贴15%优惠，立省500元，以旧换新至高补贴1300元，180天只换不修，售后无忧。除了手机，一些手机的“周边”也为生活增添小惊喜：CASETIFY Phone Charm手机链，蝴蝶结、爱心等款式亦可随心挑选，京东下单享1件9折、2件8折优惠。

喜欢仪式感的人不在乎礼物的贵重，更在乎用心，毕加索钢笔礼盒，为TA的职场添一份仪式感。艾琳系列书签套装，羽毛金属书签充满文艺气息，缤纷色彩的钢笔搭配花瓣造型的笔帽，精致又时尚，不知道选什么颜色，让TA自己挑选即可。京东价178元，享满160减15优惠，到手价163元。还有萧伯纳宝珠笔礼盒限定版，许愿精灵、奇遇人生、美梦时刻，三款限定包装，每一款都有独特的故事与美好期许，自带童话氛围感，萧伯纳精灵系列宝珠笔更是工艺精巧，质感十足，京东还可定制，享单件9折优惠。

记录生活的点滴看似平常，实则爱心满满。一部相机或是手机照片打印机，是对这一行动的最高认可。佳能R50微单相机，拍照实力在线，出片效果惊艳，拍生活Vlog更是轻松又自在。京东购机5599元起，下单套装还赠情人节礼盒。汉印的立拍得相机，自带八档滤镜，拍照无废片，照片即拍即出，京东下单享国家补贴15%优惠，到手价594.15元起。喜欢用手机记录生活，配上极印手机照片打印机，没有网络也可随时打印，装上电池可随身携带，照相馆画质，让生活的每一刻都具象化。京东下单享国家补贴15%，到手价593.3元。

对于工作之余喜欢游戏的TA而言，支持与陪伴便是表达爱的方式。惠普暗影精灵乐享版游戏本，搭载英特尔酷睿 i7-14650HX 处理器、RTX 4060 显卡、16G 内存、512G 固态硬盘，更有240Hz高刷、2.5K超高分辨率的电竞屏等配置，运行任何大型游戏都游刃有余。京东下单享国家补贴20%，到手价不高于5840元。Bose QuietComfort消噪耳机Ultra，沉浸空间音频技术，让声音仿佛触手可及，三档模式随心切换，机身轻巧优雅，舒适度拉满，京东价2299元。

除了以上好物，还有哪吒正版周边，包括《哪吒2之魔童闹海》电影典藏版收藏卡、Q玩捏捏乐、泡泡玛特哪吒之魔童闹海抱抱系列搪胶脸毛绒玩具等爆款好物，也值得一逛。现在起，锁定京东3C数码情人节活动，为你的另一半准备情人节惊喜，传达甜蜜心意!