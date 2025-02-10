京东开启3C数码企业开工季：百万商品、专属折扣，助力企业从容开工

【天极网数码频道】春节过后，各大企业陆续复工复产，进入“开工即冲刺”的热烈氛围。俗话说“兵马未动，粮草先行”，高效的办公设备和物资保障是企业“先人一步”的关键。近日，京东3C数码推出企业开工季活动，聚焦企业开工需求，推出购买耗材文具、设备固资、员工福利及国货产品优惠，注册成为京东企业会员还可以领取3200元采购补贴，享受百万商品专属折扣。登录京东APP，搜索“开工采购季”，即可直达大促会场选购，先人一步从容开工。

此次开工季活动，京东3C数码给出的优惠力度空前。企业用户购买耗材文具，首购满100减20，整单团购低至85折。其中，京呈388A硒鼓、格之格110A硒鼓带芯片，以及得力珊瑚海A4双面打印纸、晨光A4双面打印纸、明闻A4双面打印纸、得印打印机墨粉盒等，满足日常办公打印需求。广博塑料档案盒、晨光中性笔等办公用品，也是企业开工必备。这些产品价格亲民，整单团购更超值，助力企业降本增效。

除了办公耗材等“小件”，企业开工也需要购入电脑、碎纸机、保险柜等“大件”设备固资。来京东3C数码开工季购买设备固资，可以享受首购满8000减400，整单团购低至9折的超值好价。例如，科密碎纸机DS07单次碎纸8张，4x200段状碎纸效果保密性更好，企业专享价为279.5元;罗技无线蓝牙鼠标M196石墨灰仅需几秒即可连接电脑，紧凑曲线造型抓握更有松弛感，企业用户购买只要69元;还有戴尔台式电脑成就3030S、虎牌保险柜60cm钢琴黑、西部数据2TB移动硬盘等众多优选办公设备，也以具有竞争力的价格，让企业在采购时轻松购置优质设备，提升办公效率。

即将到来的元宵节、情人节和三八妇女节等一大波节日，也是企业给员工送节日福利的重要节点。京东3C数码开工季期间，为企业带来了各种潮流市场的福利好物，企业用户下单还可以享受满5万达量至高返京东500元京东E卡的超值优惠。

比如，京东为企业客户精选的一加Ace5 Pro、iQOO Z9等一系列超高性能体验电竞手机，深受年轻员工的欢迎;此外，包括Apple iPhone 16 Pro Max、Apple 14英寸笔记本电脑2024款MacBook Pro等热门电子产品，也能以优惠的企业专享价购入，既提升员工满意度，又彰显企业关怀。

近年来，国货发展日新月异，也成为了企业采购的优质之选。京东3C数码在开工季推出精选国货7折起活动，奔图原装黑色碳粉盒色彩艳丽、文字清晰，企业采购价1233元。明基投影仪MW560以宽屏显示和高亮度，为企业会议、员工培训等带来更优体验，企业采购价3795元。此外，华为擎云540 Gen2 2024款笔记本电脑、小米对讲机3等国货精品纷纷亮相。这些产品凭借出色的性能和可靠的品质，获得了企业采购的青睐，让企业在支持国货的同时，也能享受到实实在在的优惠。

京东3C数码开工季活动，以丰富的产品、超值的优惠和贴心的服务，为企业提供了一站式办公采购解决方案，助力企业轻装上阵，在激烈的市场竞争中抢占先机。企业用户前往京东APP，搜索“开工采购季”直达会场，即可解锁办公设备、电子产品、耗材文具等众多品类超值好物，全方位满足企业开工季各类采购需求。

同时，个人消费者在2月10日-2月28日期间，参与3C数码开工开学季大促，可领国家补贴立省20%，来京东搜“3C开工开学”可直达活动会场，还有每天下午3点半文具折上9折，还可抽百款IP盲盒。想要换新装备的消费者现在即可打开京东下单，在又好又便宜的购物体验中给自己来点“硬实力”，让新一年的工作学习更出色。