买耳机音箱就来京东3C数码开工开学季 领国家补贴立省20%

【天极网数码频道】春节假期已经落下了帷幕，广大用户也陆续迎来了开工和返校。在满怀激情地投入到新一年的工作与学习之时也不要忘了劳逸结合，闲暇之余不妨戴上耳机或者打开音箱，体验精彩的音乐盛宴。为助力广大用户低价换新，京东3C数码开工开学季活动目前已经火热开启，海量耳机、音箱品类好物迎来限时折扣优惠，还支持使用国家补贴立省20%，又好又便宜。打开京东APP搜索“音频0元抽”即可进入活动会场，活动期间每天还会放出耳机音箱爆款产品，只要完成任务就有机会0元免费抽取，喜欢捡漏的朋友千万不要错过。下面就来看看有哪些值得入手的耳机、音箱产品吧。

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对于游戏爱好者而言，既想拥有极致的音效体验，又想隔绝外界的噪音干扰，头戴式耳机是更合适的选择。索尼头戴耳机XM5搭载双芯片系统，主动大幅减少环境噪声，让用户更好地沉浸式聆听，此外还能通过AI智能降噪功能自动切换降噪方案，在外行走可自动滤入环境声，降噪体验更佳，使用国家补贴优惠20%后到手价1759.2元，下单还送京东PLUS会员季卡。而极度未知飓风3游戏耳机拥有53mm大驱动单元，通过精确的声音定位和虚拟3D声场大幅提升音频效果，听游戏脚步声更准确，活动期间到手价599元。

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