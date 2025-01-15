来京东买黑神话官方衍生新品 积分可兑会员定制好礼

【天极网数码频道】国产3A游戏《黑神话：悟空》自上线以来热度不断，游戏相关衍生品也受到不少消费者关注。为了让消费者能更快入手自己心仪的产品，近日京东上线了诸多黑神话官方衍生品，在京东下单并加入黑神话京东自营旗舰店会员的消费者，不仅能享受到满388店铺会员积分兑换《黑神话：悟空》×京东定制T恤的福利，还有消费黑神话周边新品满129元赠送随机春联一副、消费黑神话周边新品满259元赠送红包一套的实在权益，感兴趣的消费者现在就来看看都有哪些新品值得入手吧。

挂件方面，许多玩家钟爱的“二师兄”也以玩偶的形式和大家见面了，有机玻璃眼珠配合立体牙齿可呈现“二师兄”的标志性特征，该款新品京东价78元。那么拥有了挂件之后，需要什么样的穿搭才能彰显个人气质呢？黑神话京东自营旗舰店也给玩家们带来了多元化的搭配，例如京东价368元的黑神话金池幽魂双面毛衣和京东价168元的黑神话打坐猴帆布包，以及京东价358元的黑神话葫芦型斜挎背包，搭配这些装备，无论男生还是女生，《黑神话：悟空》的元素都能覆盖全身上下的穿搭，让游戏角色陪伴自己度过即将到来的新春。

除了穿搭单品外，此次黑神话京东自营旗舰店还带来了适合收藏的重磅新品。黑神话影身图徽章套盒，采用锌合金材质，将游戏中的重要角色都制作成了活灵活现的徽章图案，这些徽章不仅能用于收藏，还能用于背包贴、冰箱贴等多种用途，让生活乐趣更丰富，该款新品京东价78元。

作为《黑神话：悟空》的全球官方合作伙伴，除上述多款穿搭新品外，京东还为玩家们准备了许多官方联名游戏装备，打开京东搜“黑神话悟空”即可进入活动会场，从固态硬盘到游戏手柄，再到显卡、键盘等游戏装备应有尽有。综上所述，无论是想入手黑神话官方衍生品，还是官方联名游戏装备，京东都能带来又好又便宜的购物体验，想下单的朋友们现在就可以行动起来啦!