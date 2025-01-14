京东实力宠粉 毕加索宝可梦联名钢笔礼盒享7折优惠

【天极网数码频道】春节前夕，为家人和朋友精心挑选一份年礼，是中国人世代传承的仪式感。文具与动漫元素巧妙融合的IP文具礼盒，不仅承载着仪式感，更能激发孩子们的内驱力，引导他们养成良好的学习习惯。为满足广大用户的需求，1月14日，京东联合毕加索、晨光文具、马可、得力、少年伴、kinbor、爱好等众多知名文具品牌，共同开启“文具IP宠粉日”活动，带来大牌IP文具低至5折抢福利。更重要的是，在京东买大牌IP礼盒还赠送春联大礼包，为即将到来的春节增添了独特的文化氛围，让年味更浓!

此外，1月14日晚17点京东妈咪教育严选直播间还将上演一场别开生面的“萌力年会狂欢趴”，文具采销团队将现场COS IP角色，直播间还有万元红包雨，更有好物1元秒杀、文具大牌IP 0元试用等福利。打开京东APP搜索“妈咪教育严选直播间”，即可进入直播页面，超多IP联名文具等你来选，又好又便宜。

钢笔作为书写工具的代表，承载着知识与文化的传承，也有着书写美好未来的寓意。毕加索宝可梦联名钢笔礼盒，以皮卡丘为主题，巧妙地将经典元素与钢笔设计完美融合，既实用又充满童趣。京东“文具IP宠粉日”，7折到手价109元。毕加索哆啦A梦星球系列钢笔套装，从礼盒的外观到钢笔的细节打造，再到配件的精致装饰，都巧妙地融入了哆啦A梦的经典元素，细节之处尽显匠心。京东“文具IP宠粉日”享7折优惠，到手价208元。

晨光文具的IP礼盒更是多种多样。晨光&“如果历史是一群喵”联名文具大礼包，涵盖了书写和涂画所需的各类文具，京东“文具IP宠粉日”享7折优惠，到手价仅为109元。春节之际，国风主题的文具礼盒更应景。晨光文具新年锦鲤好运系列，集齐了钢笔、中性笔、铅笔、橡皮、记事本、书签等多种实用文具，更有“乘运而来，锦鲤升跃”的美好寓意，京东“文具IP宠粉日”享7折优惠，到手价65元。晨光文具故宫联名限定金榜题名礼盒，到手价只需110元，还送春联大礼包。

孩子们总是对各种IP人物或动漫角色情有独钟。爱好&名侦探柯南联名文具盲盒套装，以其独特的拆盲盒体验，满足孩子们对神秘与刺激的渴望，京东“文具IP宠粉日”，8折到手价56.9元。可爱又治愈的卡皮巴拉也受到孩子们的喜欢。少年伴卡皮巴拉联名学习套装，让孩子们在学习中也能享受到一份轻松愉悦的松弛感，京东“文具IP宠粉日”享6折优惠，到手价59元。此外，还有深受手账爱好者喜欢的kinbor&玉桂狗手账礼盒，满满的少女心设计，京东“文具IP宠粉日”到手只需79元。

绘画是孩子们表达创意和想象力的重要方式。迪士尼冰雪奇缘绘画套装，拥有160件丰富画材，满足孩子们多样化的绘画需求，让他们尽情挥洒创意，创造属于自己的奇幻世界，京东“文具IP宠粉日”到手价169元。马克&迪士尼IP联名款绘画礼盒，同样以超值的价格，为孩子们提供了一个充满乐趣的绘画体验，京东“文具IP宠粉日”到手价129元。得力汪汪队儿童绘画套装，内含82件绘画工具，种类丰富齐全，京东“文具IP宠粉日”5折到手价169元，是孩子们绘画学习的好帮手。

除了上述提到的精彩礼盒，还有更多海量IP文具礼盒又便宜又好。锁定1月14日京东“文具IP宠粉日”，大牌文具IP礼盒文具低至5折、买就送春联大礼包， 17点京东妈咪教育严选直播间还有“萌力年会狂欢趴”，让广大消费者在玩乐中轻松入手有颜有智的文具礼盒。