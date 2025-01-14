京东联合科大讯飞、漫步者、得力等品牌 为各地乡亲送出超万件年货

【天极网数码频道】在岁末年初的温馨氛围中，一份份满载深情的年货正跨越千山万水，将游子的思念与祝福提前送达家乡。1月6日，京东联合超百大品牌发起了“我给老家送年货”活动，邀请全国各地用户为家乡、为亲朋好友送上年货好礼。据“我给老家送年货”活动页面显示，京东集团创始人、董事局主席刘强东率先为江苏宿迁来龙镇光明村1500户村民送去了超5万件年货，传递了浓浓的乡情与关怀。

自活动启动以来，社会各界积极参与其中，DOUBLE TUNE、科大讯飞、漫步者等品牌纷纷响应“东哥”的积极号召，为全国各地乡亲们送去了新年的礼物。其中数码音频方面，DOUBLE TUNE送出了1500副耳机，漫步者送出了超300副耳机及10台音箱，皆发往山东高密村。爱畅为河南乡亲们送出了超40台音箱，倍思为陕西乡亲们送出1500个耳机，小度为山西乡亲们送出了400个音箱，五个品牌共同为各地乡亲带去了音乐的慰藉，让音乐传递温情，为闲暇时光增添乐趣。

在手机平板方面，荣耀送出了50台手机，努比亚为安徽乡亲们送出了6台手机和1台平板，小米为深圳乡亲们送出了超100台手机，三大品牌一齐让乡亲们换上新手机，新的一年联络更方便。此外，品牌方也为乡亲们带来了多种数码配件，中兴送出了100个随身Wi-Fi，努比亚送出了超30件键盘、能量棒、能量魔方、充电器、路由器、显示器，让安徽乡亲们新的一年换上好配件，享受更舒适的数码产品使用体验。

为了让孩子们能更好地学习，科大讯飞为河南省焦作市温县黄庄镇米庄村的乡亲们送出了75台科大讯飞AI学习机C10P，用前沿科技为孩子的成长赋能，点亮求知之路;英雄为山东高密村乡亲们送出钢笔礼盒和白板笔超1500件，得力为安徽乡亲们送出了丙烯马克笔、图画本、中性笔、自动铅笔共5000件，用文具承载文化底蕴，书写新春新篇。

这些精心挑选的礼物，涵盖了文具、手机平板、数码音频、新潮配件、智能硬件等多个领域，满足了不同年龄层、不同群体的需求，让每个人都能在新年中感受到属于自己的喜悦与满足。面对年前物流高峰期的挑战，京东物流凭借其强大的配送能力，确保了这些年货能够安全、及时地送达乡亲们的手中。这份跨越千山万水的温暖与爱意，让每一个收到年货的家庭都感受到了浓浓的年味和游子的深情。

据悉，京东“我给老家送年货”活动将持续至2月12日。消费者打开京东APP搜索“我给老家送年货”，即可为自己牵挂的家人送上新年祝福。活动期间，消费者购买带有“年货节” “春节送货” “开工开学季”活动标签的商品后，京东会第一时间将好礼和心意同时送达。此外，购买商品的消费者还能参与“点亮家乡地图”互动活动，为收货地所在的家乡增添热度。除了为他人赠送年货，你也可以为你身边需要帮助的人许下年货心愿。京东将携手百大品牌和爱心人士，助力你心愿的达成，让包含新年祝福的年货温暖到更多人。当然你也可以在心愿广场浏览他人的心愿，并献出你的爱心或者助力。值得一提的是，消费者还可以在活动页面入手“东哥同款”等好物，享受百万红包等惊喜福利。

目前，京东年货节正火热进行中。消费者打开京东APP搜“3C数码年货节”进入活动会场，即可享受以旧换新至高补贴1800元、爆款产品直降至高2000元、部分地区领国家补贴至高享8折等优惠，每天还有限量抽3C数码5折券活动，为消费者带来了“又好又便宜”的购物体验，快来京东把新年祝福与年货好物送回家吧。