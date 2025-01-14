京东3C数码召开外置存储行业趋势大会 多方共探行业发展新机遇

【天极网数码频道】在智能化浪潮的强劲推动下，消费者对智能手机、可穿戴设备及智能摄影摄像产品的热情空前高涨，消费级数据存储市场迎来了前所未有的蓬勃发展期。1月13日，京东3C数码在北京举办了外置存储行业趋势大会，超60家存储品牌齐聚一堂，共同探讨行业未来发展新机遇。

在这个信息爆炸的时代，个人存储需求呈现出井喷式增长态势。除了手机、电脑等传统设备，大容量、高性能的外置存储产品已成为消费者数字生活的核心支撑，满足了他们在数字化工作、学习及娱乐中的多元化、个性化需求。会上，京东采销团队对移动机械硬盘、移动固态硬盘、U盘及存储卡等品类2024年市场表现进行了深度剖析，并揭示了未来驱动外置存储增长的多项关键趋势，包括：移动机械硬盘的大容量需求将急剧上升，尤其是母婴群体的需求增长较快;高读速、大容量的移动固态硬盘市场呈现出爆发式增长;U盘品类中普通和固态双接口的U盘呈现较快增长，手机U盘这一趋势类目将在2025年持续带动品类增长;随着运动相机、家用监控及行车记录仪等产品的热销，TF存储卡逐渐成为存储卡的主流形态。

过去一年以来，京东在外置存储品类营销创新、爆款单品打造、趋势市场洞察和人群需求把握等方面进行了深耕，通过融入采销短视频、举办外置存储趋势节、借势各地消费券发放等举措，外置存储品类在2024年实现了销售的稳步增长。2025年，京东3C数码将从营销、渠道、服务等多个维度进行全面革新升级，为外置存储的合作伙伴提供全方位支持，助力其实现可持续发展。

在营销层面，京东将在营销能力、人货场策略、平台层次策略、流量机制及场域策略等方面全方位升级，为外置存储的合作伙伴量身定制科学的品牌成长与经营策略。通过深耕用户心智沉淀路径、科学规划品牌营销策略，帮助合作伙伴实施更科学精准的营销决策;针对潜力品、新品及趋势品等差异化货品，实施差异化的场景营销解决方案;以确定性付免联动的广告流量策略帮助合作伙伴激活全站流量，助力他们实现更确定性的品牌成长和生意增长路径。同时，在营销玩法上，京东3C数码将围绕战略大单、内容生态、APP改版、校园营销、电竞营销等五大核心方向开展，在大促活动、国补专项、新品专项、趋势品类、“疯狂星期一”IP以及品类活动等方面重点发力，为外置存储合作伙伴的持续增长提供有力支持。

在渠道方面，京东3C数码将充分发挥京东Mall、京东电器超级体验店、京东电器城市旗舰店、京东之家、京东电脑数码、京东手机数码等超2000家线下门店的优势，以及超800万家的企业级客户的资源，全面助力外置存储合作伙伴拓展线下业务和数智化企业级采购业务。

在服务优化方面，京东3C数码将凭借采销团队的专业选品能力，解决用户“不会选”的难题;与合作伙伴共同构建常见问题的专业解决方案及话术体系，提升服务客户的专业水平，满足用户“不会用”的需求;结合“小时达”服务履约，迅速响应消费者的“着急用”需求。此外，京东3C数码还将为购买外置存储设备的用户提供全方位贴心服务，全方位助力合作伙伴提升订单转化量。

未来，京东将继续与外置存储的合作伙伴紧密携手，依托京东供应链和全渠道优势，为合作伙伴提供更加科学、精细化的策略指导，携手为消费者带来更加优质、便捷的产品与服务，助力合作伙伴在京东实现销售增长，共同推动行业的健康发展。