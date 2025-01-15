手机、平板购新补贴每件最高500元 京东将率先上线“国补”会场

【天极网数码频道】日前，商务部等部门办公厅印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》明确，个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)，可享受购新补贴。每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。目前，京东已经做好了承接手机、平板等数码产品国补优惠的落地准备工作，未来随着各省市关于手机、平板等品类的国补开启，京东将第一时间率先上线，满足消费者的换新升级需求。

为保障国补的真实有效发放，基于京东物流推出的10+2创新和特色快递服务和N种自由组合方式，京东将为购买手机、平板的消费者提供一站式服务，基于京东小哥多年来积累的手机等服务经验，帮助消费者实现上门签收、激活、比对等流程，让线下一站式国补服务流畅、丝滑完成，消费者使用更便捷。同时，依托京东物流一体化供应链服务优势，对唯一码/串码进行精细化管理，实现3C产品的精准追踪和溯源，确保了设备购买的真实性，为新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新提供可靠支持。

自2024年“两新”政策(即大规模设备更新和消费品以旧换新)实施以来，京东便第一时间投入到以旧换新补贴的支持和承接工作中。截至目前，京东的以旧换新服务已扩展至家电、家居、建材、3C、数码、汽车、电动自行车、健康器械、健身器材等200多个细分品类;全国超90%县域农村地区均有消费者通过京东进行以旧换新。