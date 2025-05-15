京东618买3C数码逛京东之家 享国家补贴立减优惠

【天极网数码频道】5月15日，“京东618惊喜开放日”在北京、东莞、温州、宿迁等全国多地同时举行。京东宣布，又好又便宜的京东618将于5月底正式开启，全国3000家京东之家、京东手机数码专卖店、京东电脑数码专卖店等3C数码门店同步启动，将通过“国家补贴+京东补贴+会员专享”三重福利，为消费者打造一场覆盖线上线下、好物触手可及的3C数码焕新体验。

3000家门店同庆618，补上“家”补助力无忧焕新

以“京东618 补上家补”为主题，今年京东618通过覆盖全国的3C数码门店网络，为消费者提供便捷高效的购物场景。活动期间，京东之家等3C数码门店推出三大核心权益：

买手机、电脑、数码产品，国补立减。消费者到门店购买新机，可直接享受国家补贴，并可叠加京东补贴与品牌折扣。此举不仅大大降低消费者焕新成本，更助力绿色智能产品进一步下沉至县乡市场。

会员权益升级，1分钱解锁超值好礼。消费者进店注册门店会员并登录京东app，可领取专属优惠券包，部分商品支持“1分钱购爆品”特权。会员领取国补资格时还可获赠定制水杯，消费满额更享门店好礼叠加，进店有礼，越买越省。

边买边玩，打造沉浸式科技体验。门店特别设置《鸣潮》游戏体验专区，会员可抢先试玩热门游戏并领取限量周边。

深入县乡、扎根社区，区域特色服务持续加码

京东618期间，京东之家等3C数码门店不仅带来又好又便宜的消费体验，更针对不同区域消费场景推出差异化服务，让国家补贴与京东618优惠叠加的实惠，精准触达全国消费者。

为加速国补政策普及，京东之家启动“京补万县大篷车巡游”活动，国补大篷车将开进湖南、福建、广东、四川等14省、超1500个县镇服务。通过工作人员现场演示手机、电脑等产品功能，一对一指导消费者领取国家补贴，并参与互动游戏赢礼品，让县域消费者直观体验3C潮品魅力，轻松兑现国补优惠。

在城市社区，超百家京东之家参与“小篷车进社区”活动，将服务送到社区“家门口”，安排专人驻点讲解补贴规则，帮助消费者3分钟完成国补申领，实现“体验-选购-补贴”一站式服务。

京东618恰逢高考季，全国50座城市的京东之家变身“高考加油站”。6月7日至9日，考生可凭准考证免费领取“加油包”，家长可在陪考休息区享受免费饮用水、应急充电、清凉歇脚等服务，为考生家庭送上贴心支持。

随着京东618拉开帷幕，从一线商圈到县域乡镇，从极客玩家到高考学子，京东之家、京东手机数码专卖店、京东电脑数码专卖店等3C数码门店，正通过全渠道协同的精细化运营，为消费者打造又好又便宜的焕新体验，更通过持续构建集好产品、好服务、多场景于一体的线下消费生态，激活实体商业增长新势能。