【天极网数码频道】3月12日，亚洲规模最大的家电及消费电子博览会(AWE)盛大开幕。京东携安克、拓竹、创想三维、纵维立方、snapmaker等头部打印品牌亮相，集中展示多款消费级UV及3D打印机，全面展现其在推动打印趋势发展的最新布局。京东3C数码采销还在线上同步开启了“青春采销逛展直播”与“3D+UV打印神奇造物局”专场活动，将AWE的科技盛宴搬上云端。

3D打印旗舰集结，从创意到实物的“造物工厂”

本届AWE京东展区集结了消费级3D打印市场的旗舰新品：拓竹、创想三维、纵维立方、Snapmaker快造科技、爱乐酷、闪铸等头部品牌的明星机型重磅亮相，不仅展现了多色、多材料、高精度的前沿技术，更构建了一个覆盖多元创作需求的“造物工厂”。京东特别设置3D打印体验区并提供了海量3D打印机与打印耗材，观众可在现场上手操作，一站式领略从创意到现实的无限可能。

当前3D打印正迎来多色多材料高效打印的技术革新浪潮。如快造科技的Snapmaker U1采用独立四喷头系统，最快实现5秒换料，实现“5倍高速、5倍省料”，在AWE亮相的Flashforge闪铸桌面级全彩3D打印机重磅新品，可实现数百万种颜色精准还原。展区现场多款3D打印成品色彩过渡自然、细节纤毫毕现，无需后期上色即可呈现艺术品级的视觉效果。从潮玩手办到家居摆件，从教育教具到工业零件原型，多色多材料打印技术让“万物皆可打”从概念走向现实，京东正在全力加速这场变革普及的进程。

全球首款消费级UV打印机首发，重构个性化创作体验

本次AWE现场京东展区带来的安克eufyMake E1引得观众纷纷驻足体验。作为全球首款消费级UV打印机，eufyMake E1搭载Amass 3D技术，支持最高5毫米立体纹理打印，兼容金属、亚克力、木板、石头、陶瓷、油画布等超300种材质，分辨率高达1440dpi，细节精细至0.7mm，可精准还原木纹、皮革、油画笔触等复杂纹理效果，让个性化创作触手可及。

展会当天，这款“可在万物上打”的安克eufyMake E1立体纹理UV打印机也在京东开启全款预售，首发价13999元，国补后到手价12599.1元。京东同步推出全年价保服务，保障消费者安心购机。此外，参与预售的用户可参与抽奖，免费赢取旋转体配件、覆膜机等好礼;参与晒图、种草、推荐、复购还可享受现金补贴，抢先体验前沿科技带来的创作乐趣。

从设备到服务再到变现，京东构建全场景打印生态闭环

从传统喷墨打印到备受创客群体青睐的3D打印，再到本届AWE京东带来的全球首款消费级立体纹理UV打印机，消费级打印产品正不断突破想象边界，让创意更加触手可及。京东作为连接消费者与前沿科技的重要渠道，持续携手各大打印品牌推陈出新，满足用户日益多元化的创作需求。

此外，针对3D打印和UV纹理打印的消费生态，京东正在加速全面升级服务体系。2026年2月起，京东之家联合拓竹，已在北京、上海、深圳、广州、成都五座城市设立3D打印线下体验店，消费者可实地操作、亲身体验造物乐趣。针对用户普遍反映的安装调试难题，京东也在全国31个城市推出3D打印机上门安装服务，预计2026年6月前实现全国覆盖。

与此同时，京东正加速打造国内最大的“创作中心”，目前已搭建起集UV纹理打印、3D打印、照片冲印于一体的灵活定制平台。消费者不仅可以在京东购买创新设备，还能将个人IP创意转化为商品，真正实现“创作即变现”。

从产品首发到安装服务，再到创意变现，京东正构建起覆盖全流程的全场景打印解决方案，让每个人都能轻松实现从灵感到作品的完整闭环。未来，京东将持续助力创新品牌成长，推动3D打印、UV纹理打印等前沿科技走进大众生活，让造物科技真正走进千家万户。