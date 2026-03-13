【天极网数码频道】3月12日至15日，中国家电及消费电子博览会(简称“AWE”)在上海新国际博览中心举行。松下以“百年匠心 智慧怡居”为主题参展，并于开展首日举办“松下电器中国事业战略发布暨Top渠道商大会”，重磅发布松下集团新体制下的中国东北亚事业战略及松下家电中国事业战略，向业界全景式呈现了松下深耕中国、迈向全球的坚定决心与清晰路径。

图：松下电器中国事业战略发布暨Top渠道商大会

松下新体制启航：从“在中国，为中国”迈向“在中国，为全球”

松下集团将于2026年4月正式启动新事业体制，发布会上，松下电器株式会社CSO、中国东北亚事业总裁中山正春详细阐释了新体制下的中国东北亚事业的定位，并就新体制下的事业战略进行了说明。

松下集团中期计划聚焦三大重点领域：解决方案领域、元器件领域和智能生活领域。全新的松下电器株式会社将负责智能生活领域，致力于在实现收益增长的同时，进一步提升松下品牌价值，贴近客户，持续为社会做出贡献。在新事业体制下，松下将由第一阶段――中国东北亚公司(CNA)，迈向第二阶段――中国东北亚事业(CNAB)。在设有大家电、小家电、AVC产品轴业务部门及全球市场营销部门的架构下，中国东北亚事业隶属于新松下电器株式会社伞下，是唯一以区域为轴、具备跨业务统筹职能的组织，承担着从“在中国，为中国”向“在中国，为全球”升级的战略使命。

谈及以中国为起点、推动全球增长的战略思考，中山正春表示，自2019年成立中国东北亚公司(CNA)以来，松下以“中国的事情在中国决定”为指针，持续推进本土化改革，取得了显著成果。2019至2024年间，CNA累计创造超过150亿元人民币(3000亿日元)的营业现金流。这一成果得益于三大关键要素：商品专锐化;与市场、流通渠道以及客户的接触点;人才。通过在中国市场锤炼出的中国成本、中国模式、中国速度，松下大幅缩短了产品开发周期，并成功打造了符合全球标准的成本力。同时，依托源自中国的企划与开发，松下不断探索，推出了如住空间家电、喜马拉雅系列冰箱、ALPHA洗衣机等为代表的高附加价值新品，开创了全新市场空间。

中山正春进一步强调，中国东北亚事业(CNAB)的核心举措在于提供空间价值。面向可持续发展的未来，松下致力于提供兼顾健康与地球环境贡献的空间，这正是Wellness Smart(WS)智感健康事业的基本理念。另一项举措是“Made by China”的扩大，即将源自中国的创新产品推向全球。这些产品在满足中国14亿人口多元化需求的过程中不断进化，松下将以此为基础，加速全球业务拓展。

此外，松下厨房小家电事业将启动彻底改革，加速源自中国的研发创新，推动事业成长与体质强化。松下将加速实现以全球为基准的全球标准成本，充分利用中国作为全球最大供应链市场的优势，加快全球扩展步伐。同时，松下将严格贯彻在中国市场磨练出的适配地区的合格品质，精准把握用户真实需求，通过提供创新产品来提高顾客满意度，实现可持续增长。

图：松下电器株式会社CSO、中国东北亚事业总裁中山正春

松下家电中国事业：以“共存共赢”经营理念穿越周期

松下电器株式会社中国东北亚事业副总裁、智慧生活事业部事业部长林一斌在大会上发表了松下家电中国事业战略，系统阐述了在行业变局中，松下如何进一步稳固并深化顾客、渠道、企业三方共赢的改革战略。

林一斌表示，当前中国家电市场呈现“三恒常、二变化”的特征：需求持续下降、存量市场内卷不断加剧;消费需求持续呈现K型分化，行业整体增长面临挑战;但中国依然是全球家电产业的核心中枢。与此同时，本土品牌加速出海，企业间战略合作深化;渠道扁平化效率提升、市场敏捷性增强，经销商也面临生存考验。

松下积淀百年的经营智慧，提出“共存共赢”的经营理念。秉持“企业是社会公器”的使命，与所有相关方携手同行、共存共赢，才是企业穿越周期，实现长久发展的唯一路径。深耕中国48年来，松下始终坚持以下事业理念：以差异化产品和解决方案，满足消费者的多元需求，让消费者收获更美好的品质生活体验;以线上平台、代理商渠道商、超体店・量贩店“三分天下”的核心渠道战略，打通全链路客户触达，构建全渠道生态协同的全新格局，让合作伙伴获得可持续的增长与长期收益;继续立足中国，让松下在中国市场实现长久稳健的高质量发展，致力于做中国市场外资品牌NO.1。

面向未来，松下家电中国事业将通过三大战略举措持续深化：第一，坚持单品的深耕，持续强化基于顾客价值的优质商品，打造广受消费者喜爱的明星产品，如松下全球首创四筒全热泵洗烘护一体机ALPHA G5、饭光光电饭煲等;从用户全场景生活体验出发，通过完善的家电商品群与套系化布局，不断深化住空间的全面解决方案，为用户打造理想居住空间。第二，2026年度“住空间家电”战略持续进化。以“一套住空间”全维度解决方案，夯实“住空间家电”的核心价值;新品方面，松下“住空间家电”旗舰套系喜马拉雅已正式首发上市;春季全新升级的套系产品也即将发布。第三，践行“共存共赢”新战略，全面构筑开放式商业生态系统。在全产业链环节开展无边界深度合作与全域协同;高效解决用户真实痛点，共同挖掘家电行业的增量价值。

图：松下电器株式会社中国东北亚事业副总裁、智慧生活事业部事业部长林一斌

逆势增长背后：以利润质量赢信任，以渠道共赢筑未来

松下电器株式会社中国东北亚事业智慧生活事业部营销本部本部长胡金喜以“兑现”为关键词，交出了过去一年的亮眼成绩单。2025年，在行业深陷价格战的背景下，松下家电坚持不参与无底线竞争，营销端直营品类销售同比增长106%，直营品类市场占有率提升超30%，实现了利润质量的逆势改善。这一成绩源于“结构优先、价格体系稳定、价值链共赢”三大核心原则――通过升级产品结构换取长期利润;以稳定的价格体系保障渠道利润确定性;坚持价值链共赢，不玩零和博弈。

2026年，松下将进一步聚焦“住空间家电”套系方案推广，削减低毛利产品，集中资源持续打造确定性的爆款产品，同时升级利润保护机制，以数字化手段严控破价、拒绝透支渠道利润换取短期数据，致力于成为利润质量第一、经营稳定性第一、渠道信心第一的外资品牌。

图：松下电器株式会社中国东北亚事业智慧生活事业部营销本部本部长胡金喜

松下中国东北亚事业清晰描绘了全球视野下的中国引擎定位，明确了品牌、渠道、用户三方“共存共赢”的战略方向。未来，松下将以中国为起点，持续推动全球竞争中的价值跃升，致力于成长为更值得信赖、更具魅力的全球领先品牌。